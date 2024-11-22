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12:23 22.11.2024

Кабмін працює у звичайному режимі

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Кабмін працює у звичайному режимі

Кабінет Міністрів України у п'ятницю працює у звичайному режимі, повідомляє пресслужба уряду.

"Кабмін працює у звичайному режимі, відбулося чергове засідання уряду, у разі повітряної тривоги співробітники спускаються в укриття", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі уряду.

Як повідомлялося, у Верховній Раді скасували засідання, заплановане на 22 листопада, народних депутатів попередили про ймовірність загрози російського удару по урядовому кварталу.

Водночас співробітники кількох державних відомств, розташованих в урядовому кварталі, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна", що не отримували якихось спеціальних рекомендацій або попереджень щодо роботи цього дня.

Пізніше прессекретар президента України Сергій Никифоров заявив, що у п'ятницю Офіс президента працює у звичному режимі зі стандартним дотриманням правил безпеки.

Теги: #робота #уряд

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