Швеція поставить Польщі 6 тис. протитанкових гранатометів Carl-Gustaf

Saab поставить Війську Польському 6 тис. протитанкових гранатометів Carl-Gustaf M4 із різними типами боєприпасів, повідомив у п'ятницю Військово-видавничий інститут (Wojskowy Instytut Wydawniczy, WIW) при польському Міноборони.

"Агентство з озброєння за дорученням міністерства національної оборони замовило у шведського виробника 6 тисяч одиниць гранатометів Carl-Gustaf M4 разом із новими приладами управління вогнем FCD 558 і різними типами боєприпасів (зокрема протитанковими, фугасними, протитанковими й осколковими, димовими, освітлювальними, навчальними)", - йдеться в повідомленні.

Повідомляють, що контракт буде реалізовано у 2024-2027 роках, його вартість становить 6,5 млрд злотих (близько $1,6 млрд).

"Наразі у Швеції відбувається інтенсивна підготовка із застосування Carl-Gustaf M4", - ідеться в повідомленні.

Carl-Gustaf M4 - 84-мм протитанковий гранатомет. Використовується збройними силами США, Швеції, Латвії, Естонії, Данії, Угорщини. Залежно від типу боєприпасу ефективна дальність дії гранатомета становить від 300 до 2100 м.