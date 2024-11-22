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10:37 22.11.2024

Негода залишила без світла 325 населених пунктів у 9 областях - "Укренерго"

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Негода залишила без світла 325 населених пунктів у 9 областях - "Укренерго"

Через складні погодні умови - дощ, мокрий сніг, ожеледицю та сильні пориви вітру - на ранок п'ятниці було знеструмлено 325 населених пунктів у Дніпропетровській, Кіровоградській, Харківській, Сумській, Полтавській, Чернігівській, Донецькій, Черкаській та Херсонській областях, повідомила НЕК "Укренерго".

Згідно з її повідомленням у телеграмі, загалом в енергосистемі станом на 5:00, рівень споживання електроенергії був таким самим, як і в четвер. Водночас добовий максимум споживання, зафіксований вранці четверга, був на 4,5% нижчим, ніж максимум попередньої доби, середи, 20 листопада. НЕК пояснює це більшим обсягом застосування заходів обмеження.

Вони діють і сьогодні з 6:00 до 22:00 в усіх регіонах, зазначила "Укренерго".

Стосовно імпорту, то він зріс майже на 14% порівняно з учорашнім показником - до 7408 МВт*год.

Теги: #знеструмлення #негода

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