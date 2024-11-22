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09:23 22.11.2024

Трамп висунув колишнього генпрокурора штату Флорида на посаду глави Мін'юсту та генпрокурора США

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Обраний президент США Дональд Трамп висунув кандидатуру колишнього прокурора штату Флорида Пем Бонді на посаду генпрокурора США, який також очолює Мін'юст.

"Я оголошую колишнього прокурора штату Флорида Пем Бонді нашим наступним генеральним прокурором США", - йдеться в заяві Трампа, опублікованій у його телеграм-каналі.

Він нагадав, що Бонді пропрацювала прокурором майже 20 років.

"Пем поверне Міністерство юстиції до його прямого призначення - боротьби зі злочинністю та відновлення безпеки в Америці", - додав Трамп.

Колишнім кандидатом на посади генерального прокурора-міністра юстиції США був колишній конгресмен-республіканець від штату Флорида Метт Гетц, у четвер він сам зняв свою кандидатуру.

Теги: #кандидатура #трамп #генпрокурор

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