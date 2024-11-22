Події

07:57 22.11.2024

Сили оборони за добу ліквідували 1050 окупантів

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Сили оборони за добу ліквідували 1050 окупантів
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Українські військові знищили 1050 осіб окупаційної армії РФ, 1 танк, 13 бронемашин, 5 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 безпілотник, 8 крилатих ракет, 33 одиниці авто і спецтехніки, повідомляє про втрати загарбників за добу Генштаб Збройних сил України вранці п'ятниці, 22 листопада.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.11. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 728300 (+1050) осіб, танків - 9399 (+1) од, бойових броньованих машин - 19156 (+13) од, артилерійських систем - 20736 (+5) од, РСЗВ - 1254 (+1) од, засоби ППО - 1004 (+1) од, літаків - 369 (+0) од, гелікоптерів - 329 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 19260 (+1), крилаті ракети - 2764 (+8), кораблі / катери - 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 29777 (+32) од, спеціальна техніка - 3675 (+1)", - зазначено у зведенні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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