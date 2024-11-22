Події

07:39 22.11.2024

У Чорному морі 28 ворожих кораблів, зокрема 6 носіїв "Калібрів"

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У Чорному морі 28 ворожих кораблів, зокрема 6 носіїв "Калібрів"

Флот РФ вивів на чергування в Чорне море 28 бойових кораблів, серед них 6 носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомляють Військово-морські сили ЗС України в п'ятницю вранці.

"У Чорному морі 28 ворожих кораблів, з яких 6 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 23 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; у Середземному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет", - зазначено у зведенні.

За даними ВМС, за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили: у Чорне море - 1 судно, яке продовжило рух у напрямку протоки Босфор; в Азовське море - 2 судна.

 

 

 

Теги: #кораблі_рф

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