Посол ФРН в Україні передав прикордонникам автомобілі високої прохідності

Німецька делегації на чолі з послом ФРН в Україні Мартіном Егером передала українським прикордонникам підрозділу "Дозор" броньовані автомобілі та багі, повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

"Відбулася робоча зустріч керівництва ДПСУ та німецької делегації на чолі з Надзвичайним і Повноважним Послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні Мартіном Егером. Іноземні гості побували в підрозділі спеціального призначення "ДОЗОР" ДПСУ та передали прикордонникам броньовані Toyota Land Cruiser 300 і багі Kawasaki", - ідеться в повідомленні.

Начальник 10 мобільного прикордонного загону "ДОЗОР" полковник Максим Балагура подякував уряду і народу Німеччини за підтримку і допомогу.

"Завдяки міжнародній підтримці підрозділ спецпризначення ДПСУ розбудовується та переозброюється за стандартами ЄС і НАТО, ефективно захищає український кордон та є невід'ємною складовою Сил оборони України", - сказав він.

Зазначається, що німецька делегація високо оцінила професіоналізм українських прикордонників, їхній внесок у захист нашої країни та збереження стабільності в регіоні.