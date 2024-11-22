Події

07:04 22.11.2024

Пісторіус відмовився балотуватися на пост канцлера Німеччини

1 хв читати
Пісторіус відмовився балотуватися на пост канцлера Німеччини

Канцлер Німеччини Олаф Шольц має намір балотуватися на другий термін на майбутніх дострокових виборах після того, як міністр оборони Борис Пісторіус повідомив членам соціал-демократичної партії (СДПН), що відмовляється від участі у виборах, які відбудуться в лютому, повідомляє Reuters.

"Я щойно поінформував лідерів нашої партії та парламентської фракції, що не буду балотуватися на посаду федерального канцлера", - сказав Пісторіус.

Він зазначив, що це його "суверенне, особисте і повністю особисте рішення". Таким чином чинний канцлер ФРН Олаф Шольц буде знову балотуватися на цю посаду.

Зазначається, що рішення Пісторіуса "залишає панівних соціал-демократів (СДПН) із найнепопулярнішим канцлером Німеччини як їхнього кандидата, у той час, коли партія вже посідає третє місце позаду опозиційних консерваторів і вкрай правих".

Водночас традиційно чинний канцлер завжди буде у вигідному становищі, щоб очолити свою партію на наступних виборах - колишня канцлерка Ангела Меркель виграла чотири терміни поспіль для консерваторів.

 

 

 

Теги: #кандидати #німеччина #вибори

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:37 20.11.2024
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

12:54 19.11.2024
Українці проведуть справедливі вибори після досягнення справедливого миру - Зеленський

Українці проведуть справедливі вибори після досягнення справедливого миру - Зеленський

22:30 18.11.2024
Німеччина та Фінляндія розпочали розслідування за фактом розриву підводного кабелю зв'язку між країнами

Німеччина та Фінляндія розпочали розслідування за фактом розриву підводного кабелю зв'язку між країнами

18:27 18.11.2024
Німеччина поставить Україні 4 тис. дронів-камікадзе - міністр оборони ФРН

Німеччина поставить Україні 4 тис. дронів-камікадзе - міністр оборони ФРН

18:13 18.11.2024
Фінляндія повідомила про розрив підводного кабелю зв'язку з Німеччиною

Фінляндія повідомила про розрив підводного кабелю зв'язку з Німеччиною

14:04 18.11.2024
У Фінляндії повідомляють про розрив підводного кабелю зв'язку з Німеччиною

У Фінляндії повідомляють про розрив підводного кабелю зв'язку з Німеччиною

10:18 18.11.2024
Німеччина почне масово постачати Україні дрони-камікадзе, оснащені ШІ

Німеччина почне масово постачати Україні дрони-камікадзе, оснащені ШІ

20:22 17.11.2024
Для Путіна було б ілюзією вважати, що наша підтримка України ослабне - Шольц

Для Путіна було б ілюзією вважати, що наша підтримка України ослабне - Шольц

18:58 15.11.2024
Німецька сторона повідомляла Україні, що має намір говорити з Путіним - речник МЗС

Німецька сторона повідомляла Україні, що має намір говорити з Путіним - речник МЗС

18:55 15.11.2024
Розпад коаліції в Німеччині ставить під загрозу постачання дронів Україні - ЗМІ

Розпад коаліції в Німеччині ставить під загрозу постачання дронів Україні - ЗМІ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На фронті за добу відбулося 190 бойових зіткнень

У Сумах двоє загиблих і 10 поранених унаслідок атаки БПЛА

У Верховній Раді скасували засідання 22 листопада, депутатів попередили про можливий удар

Сьогодні Путін визнав, що він зробив другий крок до ескалації, світ має на це відреагувати - Зеленський

"Укренерго" розпорядилося про графіки обмежень світла в п'ятницю з 6:00 до 22:00 однією-двома чергами

ОСТАННЄ

Українські компанії стали лідерами за кількістю заявок на міжнародному тендері Коаліції дронів

На Закарпатті викрили схему діагнозів - "липових" психрозладів для ухилянтів

Генсек НАТО має намір зустрітися з Трампом для обговорення України

США не бачать ознак готовності Росії застосувати в Україні ядерну зброю - Білий дім

Трамп висунув колишнього генпрокурора штату Флорида на посаду глави Мін'юсту та генпрокурора США

Іран запустить нові та вдосконалені центрифуги у відповідь на резолюцію МАГАТЕ

Житловий квартал у Сумах атаковано трьома 3 дронами-камікадзе, пошкоджено 12 багатоповерхівок

Глава МЗС Чехії прибув до Києва

До 32 зросла кількість постраждалих від ракетного удару в Кривому Розі

Росіяни задіяли для обстрілів близько 140 РСЗВ і понад 900 дронів-камікадзе - Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА