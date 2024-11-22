Пісторіус відмовився балотуватися на пост канцлера Німеччини
Канцлер Німеччини Олаф Шольц має намір балотуватися на другий термін на майбутніх дострокових виборах після того, як міністр оборони Борис Пісторіус повідомив членам соціал-демократичної партії (СДПН), що відмовляється від участі у виборах, які відбудуться в лютому, повідомляє Reuters.
"Я щойно поінформував лідерів нашої партії та парламентської фракції, що не буду балотуватися на посаду федерального канцлера", - сказав Пісторіус.
Він зазначив, що це його "суверенне, особисте і повністю особисте рішення". Таким чином чинний канцлер ФРН Олаф Шольц буде знову балотуватися на цю посаду.
Зазначається, що рішення Пісторіуса "залишає панівних соціал-демократів (СДПН) із найнепопулярнішим канцлером Німеччини як їхнього кандидата, у той час, коли партія вже посідає третє місце позаду опозиційних консерваторів і вкрай правих".
Водночас традиційно чинний канцлер завжди буде у вигідному становищі, щоб очолити свою партію на наступних виборах - колишня канцлерка Ангела Меркель виграла чотири терміни поспіль для консерваторів.