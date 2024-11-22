РФ завдала удару "шахедами" по житловому мікрорайону Сум

Сьогодні, 22 листопада, окупанти атакували Суми безпілотниками, під ударом опинився житловий мікрорайон, попередньо, є постраждалі, повідомила обласна військова адміністрація у своєму телеграм-каналі в п'ятницю вранці.

"Ворог завдав удару по житловому мікрорайону обласного центру, застосувавши БПЛА типу "Шахед". Попередньо, є постраждалі. Людям надається необхідна допомога, проводяться аварійно-рятувальні роботи", - йдеться в повідомленні.

Наслідки атаки росіян уточнюють.