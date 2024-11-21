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23:19 21.11.2024

Виступи Путіна та його ракетні погрози буде використано для притягнення його та його поплічників до відповідальності - МЗС

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Виступи Путіна та його ракетні погрози буде використано для притягнення його та його поплічників до відповідальності - МЗС

 У Міністерстві закордонних справ України прокоментували виступ російського диктатора та його ракетні погрози.

"Ретельно задокументували виступ російського диктатора Путіна, присвячений застосуванню ним проти України, за його ж власними словами, балістичної ракети середньої дальності. З міжнародно-правової точки зору, цей виступ є ще одним важливим свідченням і фактичним визнанням провини у скоєнні злочину агресії проти України та всіх похідних від нього звірств проти українців. Ми забезпечимо використання цього та інших публічних зізнань Путіна для притягнення його та його поплічників до відповідальності. Справедливість неминуча", - сказано в заяві, опублікованій на сайті МЗС України в четвер увечері.

Зазначається, що заява Путіна вкотре свідчить, що в продовженні цієї війни зацікавлена тільки Росія.

"Саме Путін постійно розширює її масштаб і жорстокість, залучаючи зброю з Ірану та КНДР, північнокорейські війська, а тепер застосовуючи стратегічну балістичну ракету, яка може бути носієм зброї масового знищення. Закликаємо країни ядерного клубу застерегти Російську Федерацію від погроз ядерною зброєю", - йдеться в тексті.

Крім того, наголошується, що звинувачення України або її партнерів у нібито неправомірних діях, які якимось чином провокують злочинця на злочини, - абсурдні.

"Україна захищається від агресії згідно зі ст. 51 Статуту ООН і має повне право завдавати ударів по будь-яких законних військових цілях на території РФ згідно з міжнародним правом. Для того, щоб ці удари припинилися, Росії достатньо припинити агресію і вивести війська із суверенної території України", - пояснили у зовнішньополітичному відомстві.

У МЗС також вважають, що удари по об'єктах ядерної енергетики України і застосування нового типу ракети - це виклик, зокрема, й усім тим лідерам країн, які нещодавно заявляли про неприпустимість розширення війни.

Офіційний Київ розраховує, що вони "не будуть відмовчуватися, а відреагують на зневагу Путіна, створення неприйнятних загроз радіаційній безпеці та неприпустимий ядерний шантаж".

Окремо в МЗС України вказали на спроби Путіна маніпулювати громадською думкою країн Азії, Близького Сходу, Африки та Південної Америки, перекладати відповідальність за розпочату ним війну на інші країни.

"Його потуги виставляти себе борцем за багатополярний світ позбавлені сенсу. Адже політика Росії щодо України, зокрема хронічне невизнання права нашої держави на існування, незалежність і суверенітет, спроби захоплення українських корисних копалин, є нічим іншим як колонізаторською, імперською політикою", - йдеться в заяві.

Також зазначено, що Росія наполегливо поширює наратив про легітимність застосування силових методів для перерозподілу сфер впливу, що повністю суперечить Статуту ООН, нормам і принципам міжнародного права.

"Путін сам сьогодні довів усьому світу, що його можна тільки примусити до миру, жодні розмови не спрацюють. Умиротворення ніколи не працювало і не спрацює зараз. Єдиний реалістичний підхід - це мир завдяки силі, відновлення повної поваги до Статуту ООН, норм міжнародного права, суверенітету і територіальної цілісності України", - підсумували в МЗС.

Теги: #ядерний_удар #путін #мзс_україна

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