У Силах безпілотних систем підтвердили успішне ураження командного пункту росіян у Курській області

У Силах безпілотних систем повідомили про успішне виконання операції з коригування та фіксації результатів вогневого ураження командного пункту росіян у районі н.п. Мар'їне Курської області.

"Оператори Сил безпілотних систем успішно виконали операцію з коригування та фіксації результатів вогневого ураження командного пункту противника поблизу н.п. Мар'їне, Курської області", - йдеться в повідомленні Сил у телеграм-каналі в четвер.

Зазначається, що завдання виконано силами екіпажу "Гарпун" 413 ОББС "Рейд" у взаємодії зі зведеним загоном БпС 78 ОДШП "Джміль" засобами ГК ЗСУ.

У звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 20 листопада зазначено, що геолокаційні кадри, опубліковані 20 листопада, показують наслідки ймовірного удару Storm Shadow біля Мар'їного, Курська область.

Геолокаційні кадри удару припускають, що українською ціллю міг бути маєток Барятинського в Мар'їному, в якому, за припущенням українського оборонного видання Defense Express, розміщувався командний пункт російських і північнокорейських військ, які діють у Курській області.