Стартував безоплатний онлайн-курс від ДСНС про підготовку до блекаутів

На тлі ймовірних блекаутів ДСНС розробили курс, який навчить безпечно користуватися альтернативними джерелами живлення.

Часткове або й повне припинення постачання електроенергії, води, газу внаслідок регулярних ворожих обстрілів – один з ключовий викликів, які стоять перед українцями та українками.

Упоратися із такими проблемами у холодну пору року стає складніше, тому важливо мати альтернативні джерела живлення. Однак неправильне використання приладів, перевантаження систем та і просто незнання ключових правил безпеки призводять до пожеж, надзвичайних ситуацій, а іноді – й до нових жертв.

Саме тому Фонд Східна Європа разом із Державною службою України з надзвичайних ситуацій та за підтримки Програми EGAP, що фінансується Швейцарією, яка сприяє активній цифровій трансформації нашої країни, створили курс «Не стій – вмикай: світло, тепло, інтернет».

Його мета – допомогти українцям пережити складний осінньо-зимовий період, ознайомити з ключовими правилами безпеки під час використання альтернативних джерел живлення та мінімізувати кількість побутових надзвичайних ситуацій. А також – забезпечити безперебійний доступ до онлайн-послуг навіть в умовах вимкнення світла.

"Курс розроблений у межах Програми EGAP, яка вже майже 10 років працює над цифровізацією України. Очевидно, ні про які електронні послуги чи е-демократію не може йтися, коли немає «бази» – світла, води, звʼязку. Тож EGAP коштом Швейцарії намагається допомогти українцям пройти крізь ці випробування, не втративши прогресу з цифровізації", – зазначив Віктор Лях, президент Фонду Східна Європа під час презентації курсу у Киеві у четвер.

Протягом восьми лекцій курсу його ведучі – музиканти гурту ТНМК Олег Фагот Михайлюта та Олександр Фоззі Сидоренко, пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий, експерт з енергоефективності Святослав Павлюк – розповіли як заживити квартиру, підготуватися до відключень у багатоквартирному будинку, як заживити роутер та якого провайдера обрати, щоб мати доступ до інтернету, як використовувати різні прилади у різних умовах, на що звертати увагу під час вибору пристрою, які є заходи безпеки під час користування різними приладами.

За даними ДСНС, понад 29 тисяч разів їхні підрозділи були залучені до ліквідації наслідків ворожих обстрілів за час повномасштабного вторгнення. В умовах дефіциту електроенергії рятувальникам вдалося забезпечити 2 460 життєво важливих об’єктів автономним живленням.

«Сили ППО, ДСНС і українські енергетики роблять все, щоб світло поверталося якомога швидше. Водночас одне із наших ключових завдань – не лише реагувати на надзвичайні ситуації, а й запобігати їм. Ми прагнемо, щоб кожен українець знав, як убезпечити себе та своїх близьких в умовах відключення електроенергії. Знання та дотримання базових правил безпеки можуть врятувати життя. Тож курс «Не стій – вмикай: світло, тепло, інтернет» є ще одним ресурсом для забезпечення доступу громадян до корисних і важливих знань», – додав тимчасово виконуючий обов’язки директора Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України Руслан Буханець.

Своєю чергою директор Департаменту заходів протимінної діяльності ДСНС України Сергій Рева підкреслив, що працівники енергетичної галузі та ДСНС працюють у щільній співпраці та взаємодії. У небезпечних місцях першими йдуть піротехнічні підрозділи. Саме вони вже розмінували понад 8 тис. км ліній електропередач, які потім відремонтували енергетики. Ці лінії вже працюють. Минулий проєкт із мінної безпеки «Дивись під ноги! Дивись, куди ідеш!», який ми реалізували з Фондом Східна Європа, дав величезне охоплення та мав успіх у людей, а це – збережені життя!

Курс – безоплатний. Його успішне завершення дає можливість отримати сертифікат, що містить 0,2 кредити ЄКТС, або шість академічних годин, і зараховується як самоосвіта.

Зареєструватися на курс "Не стій – вмикай: світло, тепло, інтернет" можна за посиланням: https://courses.zrozumilo.in.ua/courses/course-v1:eef+EEF-056+October2024/about