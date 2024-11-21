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14:57 21.11.2024

"Укренерго" розширило обсяг відключень е/е для більшості областей з 14:00 до 19:00

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"Укренерго" розширило обсяг відключень е/е для більшості областей з 14:00 до 19:00

НЕК "Укренерго" розширило обсяг відключень електроенергії для більшості областей з 14:00 до 19:00 до трьох черг, повідомила компанія в телеграм-каналі.

З 19:00 до 22:00 заплановано одну черга відключень.

"Час застосування та обсяг обмежень можуть змінитися протягом доби. Актуальну інформацію про графіки відключень дізнайтеся на сайті або офіційних сторінках вашого обленерго", - додали в компанії.

Раніше більшість областей із 08:00 до 19:00 очікували дві черги відключень.

Теги: #збільшення #відключення_світла #графіки

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