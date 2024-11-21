В окупованому Криму фактично відбувається геноцид українців і кримських татар - МЗС

На території тимчасово окупованого Росією Криму нині фактично відбувається геноцид українців і кримських татар, що не може бути прийнято цивілізованим суспільством, заявив спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх.

"На тимчасово окупованій РФ території Криму зараз фактично триває геноцид українців і кримських татар, які під час незалежності України знову повернулися на свою рідну землю", - сказав він під час виступу на Другій міжнародній конференції "Crimea Global. Розуміння України через Південь" у Києві в четвер.

Субх наголосив, що затримання й арешти активістів, знищення національної ідентичності - це ті інструменти, які РФ використовує не лише в Криму, а й на інших тимчасово окупованих територіях України.

"Це неприпустимо для сучасного світу, і не може бути прийняте цивілізованим суспільством", - зазначив він.

У МЗС зазначили, що світ має гарантувати колективну безпеку, дотримуючись чинних норм і принципів міжнародного права, і "не потурати тим, хто не хоче звертати на них уваги".

"Ми сподіваємося, що всі країни, які поважають міжнародне право й Статут ООН, об'єднуватимуться довкола реалізації Формули миру, яка є єдиним комплексним баченням щодо завершення війни й встановлення всеосяжного і справедливого миру. Така реалізація неможлива без активної участі країн Азії, Африки та Латинської Америки", - наголосив спецпредставник.

Окремо він наголосив, що після того, як Україна відкрила низку нових посольств, зокрема в країнах Африки, триває активна робота над поширенням достовірної та надійної інформації про суть російської агресії.

"Незважаючи на війну, за останні два роки Україна значно активізувалася в просуванні національних інтересів України в країнах Африки. Уже розпочала роботу нових посольств у сімох країнах Африки", - розповів Субх.

За його словами, не менш активно розвиваються відносини України з країнами Азії, прикладом чого є нещодавній візит прем'єра Індії до Києва, який став першим за всю історію дипломатичних відносин між країнами.

Крім того, цього року МЗС України провело чотири престури представників ЗМІ країн Латинської Америки та Африки в Україну, останній з яких завершується цього тижня.

"Ми зацікавлені у формуванні підтримки України громадянською спільнотою країн Африки, Азії, Латинської Америки. Дуже важливо, щоб експерти, громадські діячі, журналісти із цих країн цікавилися Україною, розуміли її, брали участь у таких заходах, допомагали нам доносити правду до співвітчизників", - зазначив спецпредставник.

Він також додав, що небайдужість країн Глобального Півдня до України яскраво ілюструє їхнє "гідне представництво" на Глобальному саміті миру у Швейцарії.