Події

14:52 21.11.2024

В окупованому Криму фактично відбувається геноцид українців і кримських татар - МЗС

2 хв читати
В окупованому Криму фактично відбувається геноцид українців і кримських татар - МЗС

На території тимчасово окупованого Росією Криму нині фактично відбувається геноцид українців і кримських татар, що не може бути прийнято цивілізованим суспільством, заявив спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх.

"На тимчасово окупованій РФ території Криму зараз фактично триває геноцид українців і кримських татар, які під час незалежності України знову повернулися на свою рідну землю", - сказав він під час виступу на Другій міжнародній конференції "Crimea Global. Розуміння України через Південь" у Києві в четвер.

Субх наголосив, що затримання й арешти активістів, знищення національної ідентичності - це ті інструменти, які РФ використовує не лише в Криму, а й на інших тимчасово окупованих територіях України.

"Це неприпустимо для сучасного світу, і не може бути прийняте цивілізованим суспільством", - зазначив він.

У МЗС зазначили, що світ має гарантувати колективну безпеку, дотримуючись чинних норм і принципів міжнародного права, і "не потурати тим, хто не хоче звертати на них уваги".

"Ми сподіваємося, що всі країни, які поважають міжнародне право й Статут ООН, об'єднуватимуться довкола реалізації Формули миру, яка є єдиним комплексним баченням щодо завершення війни й встановлення всеосяжного і справедливого миру. Така реалізація неможлива без активної участі країн Азії, Африки та Латинської Америки", - наголосив спецпредставник.

Окремо він наголосив, що після того, як Україна відкрила низку нових посольств, зокрема в країнах Африки, триває активна робота над поширенням достовірної та надійної інформації про суть російської агресії.

"Незважаючи на війну, за останні два роки Україна значно активізувалася в просуванні національних інтересів України в країнах Африки. Уже розпочала роботу нових посольств у сімох країнах Африки", - розповів Субх.

За його словами, не менш активно розвиваються відносини України з країнами Азії, прикладом чого є нещодавній візит прем'єра Індії до Києва, який став першим за всю історію дипломатичних відносин між країнами.

Крім того, цього року МЗС України провело чотири престури представників ЗМІ країн Латинської Америки та Африки в Україну, останній з яких завершується цього тижня.

"Ми зацікавлені у формуванні підтримки України громадянською спільнотою країн Африки, Азії, Латинської Америки. Дуже важливо, щоб експерти, громадські діячі, журналісти із цих країн цікавилися Україною, розуміли її, брали участь у таких заходах, допомагали нам доносити правду до співвітчизників", - зазначив спецпредставник.

Він також додав, що небайдужість країн Глобального Півдня до України яскраво ілюструє їхнє "гідне представництво" на Глобальному саміті миру у Швейцарії.

Теги: #геноцид #мзс_україни #крим

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:27 21.11.2024
Удар новою ракетою з характеристиками МБР доводить, що Росія не прагне миру - МЗС

Удар новою ракетою з характеристиками МБР доводить, що Росія не прагне миру - МЗС

19:39 20.11.2024
Україна готова повернути Крим дипломатичним шляхом - Зеленський

Україна готова повернути Крим дипломатичним шляхом - Зеленський

22:37 19.11.2024
Сибіга закликав Конгрес США визнати дії РФ геноцидом українців

Сибіга закликав Конгрес США визнати дії РФ геноцидом українців

07:26 14.11.2024
У Джанкойському районі окупованого Криму через перевантажену вантажівку обвалився міст, є постраждалі

У Джанкойському районі окупованого Криму через перевантажену вантажівку обвалився міст, є постраждалі

11:02 11.11.2024
Київ заперечує, що був заздалегідь проінформований про розмову Трампа і Путіна - МЗС України

Київ заперечує, що був заздалегідь проінформований про розмову Трампа і Путіна - МЗС України

13:17 10.11.2024
МЗС: Вдячні Туску за прихильність принципу "нічого про Україну без України"

МЗС: Вдячні Туску за прихильність принципу "нічого про Україну без України"

17:57 23.10.2024
МЗС України про саміт БРІКС: Росії не вдалося експортувати учасникам саміту свої неоімперіалістичні погляди

МЗС України про саміт БРІКС: Росії не вдалося експортувати учасникам саміту свої неоімперіалістичні погляди

14:54 17.10.2024
Україна ніколи не використовувала далекобійну зброю Німеччини для ударів по військових об'єктах ворога в Криму - Зеленський

Україна ніколи не використовувала далекобійну зброю Німеччини для ударів по військових об'єктах ворога в Криму - Зеленський

18:00 14.10.2024
МЗС України посилило заходи безпеки в низці закордонних дипустанов на тлі анонімних повідомлень про мінування

МЗС України посилило заходи безпеки в низці закордонних дипустанов на тлі анонімних повідомлень про мінування

11:27 14.10.2024
Висловлювання Джареда Лето про війну в Україні образливі - МЗС

Висловлювання Джареда Лето про війну в Україні образливі - МЗС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Удар новою ракетою з характеристиками МБР доводить, що Росія не прагне миру - МЗС

"Укренерго" розширило обсяг відключень е/е для більшості областей з 14:00 до 19:00

МКС видав ордери на арешт Нетаньягу і Галанта

Матернова: Дніпро став свідком першого застосування МБР + "кинджалів" і крилатих ракет

Зеленський: Сьогодні була нова російська ракета, усі характеристики – швидкість, висота - міжконтинентальної балістичної

ОСТАННЄ

У ЄС відреагували на дані про удар РФ міжконтинентальною балістичною ракетою по Україні

Київ виділив 45 млн грн на співфінансування протезів для ветеранів у 2025 р.

"Укренерго" розширило обсяг відключень е/е для більшості областей з 14:00 до 19:00

Кількість постраждалих у Кривому Розі збільшилася до 26 осіб

МКС видав ордери на арешт Нетаньягу і Галанта

Зеленський введе в дію рішення РНБО "про повагу до справжніх героїв і чесне ставлення до тих, хто обрав Росію"

Матернова: Дніпро став свідком першого застосування МБР + "кинджалів" і крилатих ракет

Велика Британія запровадила санкції проти Фірташа

В Україні в найближчі дві доби помірний сніг і дощ, на дорогах місцями ожеледиця

РФ у прямому ефірі фактично визнала удар міжконтинентальною балістичною ракетою по Україні - ЦПД

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА