В Україні в найближчі дві доби помірний сніг і дощ, на дорогах місцями ожеледиця

У п'ятницю, 22 листопада, вночі у східних областях України, а також на Закарпатті та Прикарпатті, а вдень у всій країні, окрім південного сходу та сходу, очікується помірний сніг і дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

На Закарпатті сильні опади. У західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях на дорогах ожеледиця.

Вітер переважно південний, 7-12 м/с, уночі на сході та заході, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с.

Температура вночі в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях 1-6° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла. На решті території вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 2-7° тепла, на півдні країни 8-13°.

У Карпатах вночі помірний, вдень сильний сніг, хуртовина. Температура вночі 6-11°, вдень 0-5° морозу.

У Києві в ніч на п'ятницю без опадів, удень мокрий сніг і дощ. Вітер південний, 7-12 м/с, удень пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах ожеледиця. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 1-3° тепла.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвищу температуру вдень 22 листопада в Києві було зафіксовано 1926 року, вона становила 13,2° тепла, найнижчу вночі - 15,7° нижче нуля 1921 року.

У суботу, 23 листопада, у західних областях невеликий сніг, температура вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°.

У більшості північних, Вінницькій, Черкаській областях вночі сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, вдень місцями невеликий мокрий сніг.

Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла.

На решті території країни помірні, місцями значні опади переважно у вигляді дощу, температура вночі та вдень 3-8° тепла, вдень на сході, південному сході країни 8-13°. У Криму вночі 8-13° тепла, вдень 11-16°. У західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях на дорогах ожеледиця.

У Карпатах 23 листопада невеликий сніг, 24 листопада без опадів. Температура вночі 7-12° морозу, вдень 1-6° морозу.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с (у західних і північних областях місцями).

У Києві в ніч на суботу сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, вдень місцями невеликий сніг. Температура вночі та вдень близько 0°С.