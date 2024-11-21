УЗ із 15 грудня запускає поїзд Київ-Будапешт

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) з 15 грудня запускає щоденний прямий поїзд Київ-Будапешт.

"З 15 грудня запускаємо щоденний прямий поїзд Київ-Будапешт. Поїзд №9/10 зазначеним сполученням стане ще одним - уже 20-м - міжнародним поїздом "Укрзалізниці", - повідомила пресслужба УЗ у телеграм-каналі в четвер.

Поїзд курсуватиме у складі стандартних спальних вагонів: купе (4 місця) і люкс (2 місця).

"Призначенню цього рейсу передувало багато дипломатичної роботи, щоб саме широкі вагони в кількості щонайменше вісім на рейс змогли доставити українців зі/до столиці Угорщини. Саме тут розташований аеропорт імені Ференца Ліста - найбільший аеропорт регіону, багато рейсів якого тепер синхронізовано з українським поїздом", - наводить пресслужба слова голови правління УЗ Олександра Перцовського.

Поїзд вирушатиме з Києва о 10:16, прибуватиме до Будапешта о 6:00. У зворотному напрямку: відправлення з Будапешта о 22:40, прибуття до Києва о 19:11. Вартість квитка в купейному вагоні - орієнтовно 3 тис. грн.