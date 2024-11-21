Унаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщину поранені 17 осіб, серед них двоє дітей

Фото: Дніпропетровська ОВА

Унаслідок ворожої атаки на м. Дніпро та Кривий Ріг Дніпропетровської області в четвер поранені 17 осіб, серед них двоє дітей, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"21 листопада 2024 року російські військові атакували м. Дніпро та м. Кривий Ріг. Поранення отримали 17 людей. Серед них двоє дітей, віком 16 і 17 років", - ідеться в повідомленні відомства в четвер.

За інформацією прокуратури, пошкоджені промислове підприємство, житлові будинки, адмінбудівля, медзаклад, котельня, гаражі.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями вживають усіх заходів щодо документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил Росії.