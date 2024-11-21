Найвищий ступінь готовності сил ППО Польщі скасовано

Сили протиповітряної оборони Польщі, авіація країни і НАТО повернулися до штатного несення служби після приведення в підвищену боєготовність на тлі повітряної тривоги в Україні, повідомило Оперативне командування польських збройних сил у четвер.

"У зв'язку з припиненням дальніх авіаударів Російської Федерації по Україні дії польської та союзної авіації в повітряному просторі Республіки Польща припинено. Наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки повернулися до стандартної оперативної діяльності", - повідомляє Оперативне командування ЗС Польщі в соціальній мережі Х.

Повідомляється, що "жодних порушень повітряного простору Польщі не зафіксовано".

"Військо польське постійно відстежує ситуацію на території України та перебуває в постійній готовності гарантувати безпеку повітряного простору Польщі", - додали там.

Раніше Оперативне командування збройних сил Польщі повідомило, що у зв'язку "з черговою атакою РФ, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих, зокрема, на заході України", польські сили ППО і радіолокаційну розвідку приведено в найвищий ступінь готовності, також у повітря піднято авіацію НАТО.