Графіки обмежень світла в більшості регіонів діють до 22:00, у низці областей скасовано

Погодинні графіки відключення е/е (ПГВ) у четвер діють у більшості областей у період із 7:00 до 22:00, повідомила НЕК "Укренерго".

Згідно з її оновленням у телеграм-каналі, зокрема, у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській областях та в Києві, з 8:00 до 19:00 діють дві черги відключень, з 19:00 до 22:00 - одна черга відключень.

В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях одна черга відключень діятиме до 22:00.

Згідно з моніторингом офіційних інформресурсів операторів системи розподілу (ОСР), проведеним Енергореформою, про скасування ПГВ на четвер повідомили оператори Волинської, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської, Рівненської, Хмельницької областей.

Про ПГВ із запровадженням додаткової черги йдеться в Телеграм ОСР Чернівецької області. Щодо Вінницької області оновлень немає.

"Укренерго" попереджає, що ситуація в енергосистемі змінюється, тому можливі й зміни в застосуванні заходів обмеження. Актуальний графік застосування відключень компанія рекомендує дізнаватися в інформресурсах ОСР.

Водночас, за інформацією "Укренерго", унаслідок складних погодних умов (сильні опади та налипання мокрого снігу), на ранок четверга в Україні було знеструмлено 109 населених пунктів - у Дніпропетровській, Кіровоградській, Сумській, Київській, Чернігівській та Чернівецькій областях.

Загалом рівень споживання е/е на ранок був на 1% нижчим за вчорашній показник в аналогічний період, але добовий максимум середи, зафіксований уранці, був на 1,5% вищим, ніж максимум попередньої доби, у вівторок.

При цьому зменшився імпорт - на сьогодні він становить 6,5 тис. МВт*год за вчорашніх майже 8 тис. МВт*год.