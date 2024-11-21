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07:43 21.11.2024

Окупанти за добу втратили 1510 осіб

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Окупанти за добу втратили 1510 осіб
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Сили оборони за добу ліквідували 1510 окупантів, 8 танків, 24 бронемашини, 50 артсистем, 57 БПЛА, а також 97 авто та одиниць спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці у четвер уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.11. 24 орієнтовно становили особового складу - близько 727250 (+1510) осіб, танків - 9398 (+8) од, бойових броньованих машин - 19143 (+24) од, артилерійських систем - 20731 (+50) од, РСЗВ - 1253 (+1) од, засоби ППО - 1003 (+2) од, літаків - 369 (+0) од, гелікоптерів - 329 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 19259 (+57), крилаті ракети - 2756 (+0), кораблі/катери - 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 29745 (+97) од, спеціальна техніка - 3674 (+0)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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