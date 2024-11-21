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07:16 21.11.2024

Росія здійснила ракетний удар по Україні - Повітряні сили

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Росія здійснила ракетний удар по Україні - Повітряні сили

У ніч проти четверга було оголошено масштабну повітряну тривогу, спочатку повідомляли про загрозу балістики, але згодом уточнили, що злетів МіГ-31К і літаки Ту-95, потім близько 6.30 ранку перші ракети увійшли в повітряний простір країни, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Загроза застосування балістичного озброєння, області, де оголошено повітряну тривогу", - сказано в повідомленні.

Разом із тим, о 5:22 Повітряні сили уточнили, що Повітряна тривога через зліт МіГ-31К.

О 5.44 повідомляли, що в повітрі перебувають літаки Ту-95.

О 5:47 у ПС повідомили про можливі пуски крилатих ракет Х-101 бортами Ту-95 у районі Енгельса.

О 6:31 крилаті ракети з півночі через Чернігівську область увійшли в повітряний простір країни, курс південний.

О 6:41 повітряне командування повідомляло про крилату ракету з півночі через Чернігівщину, курс південний. За хвилину тим самим курсом зайшли ще крилаті ракети.

О 6:44 ракети змінили курс у напрямку Київщини.

О 6:53 ракети з Чернігівщини перемістилися в Полтавську область.

 

 

 

Теги: #ракетний #обстріл #рф

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