Росія здійснила ракетний удар по Україні - Повітряні сили

У ніч проти четверга було оголошено масштабну повітряну тривогу, спочатку повідомляли про загрозу балістики, але згодом уточнили, що злетів МіГ-31К і літаки Ту-95, потім близько 6.30 ранку перші ракети увійшли в повітряний простір країни, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Загроза застосування балістичного озброєння, області, де оголошено повітряну тривогу", - сказано в повідомленні.

Разом із тим, о 5:22 Повітряні сили уточнили, що Повітряна тривога через зліт МіГ-31К.

О 5.44 повідомляли, що в повітрі перебувають літаки Ту-95.

О 5:47 у ПС повідомили про можливі пуски крилатих ракет Х-101 бортами Ту-95 у районі Енгельса.

О 6:31 крилаті ракети з півночі через Чернігівську область увійшли в повітряний простір країни, курс південний.

О 6:41 повітряне командування повідомляло про крилату ракету з півночі через Чернігівщину, курс південний. За хвилину тим самим курсом зайшли ще крилаті ракети.

О 6:44 ракети змінили курс у напрямку Київщини.

О 6:53 ракети з Чернігівщини перемістилися в Полтавську область.