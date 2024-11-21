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07:12 21.11.2024

Росіяни обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області

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Росіяни обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області

Російські війська за добу здійснили майже 300 обстрілів по 11 населених пунктах Запорізької області, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"За добу окупанти завдали 288 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області", - ідеться в повідомленні.

За словами Федорова, війська РФ здійснили 4 авіаційні удари по Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір'ю і Новодарівці, 135 БПЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Малинівку, Ольгівське і Новодарівку.

Також 10 обстрілів із РСЗВ накрили Новоданилівку, Новоандріївку, Новопавлівку та Малу Токмачку, а 139 артобстрілів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Білогір'я, Малинівки, Ольгівського та Новодарівки.

Крім того, надійшло 19 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

 

 

 

Теги: #запорізька #обстріли

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