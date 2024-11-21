Події

07:08 21.11.2024

Путін може сховатися на деякий час через дозвіл Україні на удари по РФ - Подоляк

1 хв читати
Путін може сховатися на деякий час через дозвіл Україні на удари по РФ - Подоляк

Володимир Путін може тимчасово "залягти на дно" через наданий західними партнерами дозвіл Україні наносити удари їхньою зброєю по території РФ, заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"За кілька днів ми будемо знову бачити, що людина (Путін - ІФ-У) не виходить на зв'язок. Він же завжди, коли виникає кризова ситуація, кудись зникає. Я думаю, що він буде ховатися і буде як завжди намагатися не відповідати на "існуючі виклики", - сказав він.

 

 

 

Теги: #путін #подоляк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:24 21.11.2024
Трамп може зберегти дозвіл Україні завдавати ударів по РФ, вважає Подоляк

Трамп може зберегти дозвіл Україні завдавати ударів по РФ, вважає Подоляк

22:00 20.11.2024
Подоляк: Путіну потрібна заморожування війни через брак ресурсу, за деякий час він відновить агресію

Подоляк: Путіну потрібна заморожування війни через брак ресурсу, за деякий час він відновить агресію

14:49 20.11.2024
Погоджуватися на переговори з Путіним немає сенсу, вони вже закінчилися повномасштабною війною - нардеп Мережко

Погоджуватися на переговори з Путіним немає сенсу, вони вже закінчилися повномасштабною війною - нардеп Мережко

11:56 20.11.2024
Путін готовий обговорювати угоду про припинення вогню в Україні з Трампом - ЗМІ

Путін готовий обговорювати угоду про припинення вогню в Україні з Трампом - ЗМІ

10:55 19.11.2024
Путін затвердив Основи держполітики РФ у сфері ядерного стримування

Путін затвердив Основи держполітики РФ у сфері ядерного стримування

10:24 16.11.2024
Путін не хоче миру, проте він не проти розмов із лідерами, щоб зруйнувати свою ізоляцію, - Зеленський

Путін не хоче миру, проте він не проти розмов із лідерами, щоб зруйнувати свою ізоляцію, - Зеленський

19:20 15.11.2024
Зеленський відреагував на розмову Шольца і Путіна: Цей дзвінок - скринька Пандори

Зеленський відреагував на розмову Шольца і Путіна: Цей дзвінок - скринька Пандори

19:07 15.11.2024
У Єлисейському палаці знали про наміри Шольца поговорити з Путіним

У Єлисейському палаці знали про наміри Шольца поговорити з Путіним

15:54 15.11.2024
Шольц і Путін планують поспілкуватися телефоном у п'ятницю - Bloomberg

Шольц і Путін планують поспілкуватися телефоном у п'ятницю - Bloomberg

11:02 11.11.2024
Київ заперечує, що був заздалегідь проінформований про розмову Трампа і Путіна - МЗС України

Київ заперечує, що був заздалегідь проінформований про розмову Трампа і Путіна - МЗС України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти за добу втратили 1510 осіб

Росія здійснила ракетний удар по Україні - Повітряні сили

Італія інвестує EUR200млн на відновлення зруйнованої РФ енергосистеми України

Посольство США в Києві відновило роботу

Зеленський обговорив фінансову стійкість України з директоркою Світового банку з питань операційної діяльності

ОСТАННЄ

У Херсонській області через російські обстріли двоє загиблих і 10 поранених

Росіяни пошкодили промислове підприємство в Дніпрі

Окупанти за добу втратили 1510 осіб

Росіяни обстріляли 7 громад Сумської області, є поранені

Графіки аварійних відключень е/е введено в трьох областях

Росія здійснила ракетний удар по Україні - Повітряні сили

РФ вивела п'ять ракетоносіїв у Чорне море

Росіяни обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області

У Києві 124 одиниці спецтехніки обробляють дороги від ожеледиці

21 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА