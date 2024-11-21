Путін може сховатися на деякий час через дозвіл Україні на удари по РФ - Подоляк

Володимир Путін може тимчасово "залягти на дно" через наданий західними партнерами дозвіл Україні наносити удари їхньою зброєю по території РФ, заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"За кілька днів ми будемо знову бачити, що людина (Путін - ІФ-У) не виходить на зв'язок. Він же завжди, коли виникає кризова ситуація, кудись зникає. Я думаю, що він буде ховатися і буде як завжди намагатися не відповідати на "існуючі виклики", - сказав він.