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01:47 21.11.2024

Італія інвестує EUR200млн на відновлення зруйнованої РФ енергосистеми України

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Італія інвестує EUR200млн на відновлення зруйнованої РФ енергосистеми України

Італія інвестує EUR200млн на відновлення зруйнованої РФ енергосистеми України, повідомив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

"Ми хочемо працювати над відновленням України ще під час війни і ми вирішили 200 млн євро інвестувати для того, щоб відбудувати ту електромережу, яка була зруйнована російськими атаками. Ми не можемо дозволити, щоб зима стала союзником Росії", - сказав він під час українсько-італійського бізнес-форуму в Римі в середу, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Таяні також зазначив, що "Україна після закінчення війни може розраховувати на захисну парасольку НАТО у військовій сфері, щоб мати гарантії в майбутньому не бути атакованою Росією або якоюсь іншою країною".

Теги: #інвестиції #енергетика #італія

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