Італія інвестує EUR200млн на відновлення зруйнованої РФ енергосистеми України, повідомив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

"Ми хочемо працювати над відновленням України ще під час війни і ми вирішили 200 млн євро інвестувати для того, щоб відбудувати ту електромережу, яка була зруйнована російськими атаками. Ми не можемо дозволити, щоб зима стала союзником Росії", - сказав він під час українсько-італійського бізнес-форуму в Римі в середу, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Таяні також зазначив, що "Україна після закінчення війни може розраховувати на захисну парасольку НАТО у військовій сфері, щоб мати гарантії в майбутньому не бути атакованою Росією або якоюсь іншою країною".