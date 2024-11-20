Події

22:03 20.11.2024

Україна та Італія поглиблять співпрацю в постачанні критичної сировини

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Україна та Італія поглиблять співпрацю в постачанні критичної сировини

Україна та Італія поглибить співпрацю з метою постачання критичної сировини.

Як повідомила віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко під час українсько-італійського бізнес-форуму в Римі, співпраця розвиватиметься за такими напрямами як, зокрема, зміцнення ланцюжків доданої вартості критичної сировини, дослідження та інновації.

А також картографування та розвідка, що передбачатимуть, зокрема, можливу співпрацю між Італійським інститутом охорони довкілля та досліджень (ISPRA) і Державною службою геології та надр України.

"Наші країни спільно працюватимуть над розвитком ланцюгів доданої вартості критичної сировини. Залучення інвестицій та інноваційний розвиток цієї сфери - один із пріоритетів України. Співпраця з Італією сприятиме досягненню наших цілей", - зазначила Свириденко.

 

 

Теги: #співпраця #сировина #італія

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