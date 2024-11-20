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20:07 20.11.2024

Міноборони України та Естонії підписали меморандум про взаєморозуміння

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Міноборони України та Естонії підписали меморандум про взаєморозуміння

Міністри оборони України та Естонії - Рустем Умєров і Ханно Певкур підписали Меморандум про взаєморозуміння між оборонними відомствами.

"Цей документ є важливим кроком у реалізації Угоди про безпекову співпрацю та довгострокову підтримку, яку в червні підписали прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас і президент України Володимир Зеленський", - повідомило Міноборони України в телеграм-каналі.

Як зазначається, меморандум розширює можливості використання естонської військової допомоги Україні у 2024-2027 роках. Підтримка в розмірі 0,25% ВВП Естонії буде спрямована на: матеріальну допомогу для українських військових; фінансування IT-коаліції під головуванням Естонії; тренування українських військовослужбовців.

"Це не тільки допомога Україні, але обмін досвідом. Україна ділитиметься бойовими знаннями, які зміцнять обороноздатність Естонії та наших партнерів", - зазначено в повідомленні.

 

 

Теги: #меморандум #міноборони #естонія

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