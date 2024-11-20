Події

19:15 20.11.2024

У Чернігові може зупинитися транспорт і закритися лікарня через непідписання змін до бюджету - в. о. мера

1 хв читати
У Чернігові може зупинитися транспорт і закритися лікарня через непідписання змін до бюджету - в. о. мера
Фото: https://www.chernigiv-rada.gov.ua/

Загрози блокування рахунків міської лікарні, роботи дитячих садочків і міського транспорту виникли в Чернігові через те, що Чернігівська міська військова адміністрація (МВА) не підписує зміни до бюджету міста, стверджує в. о. міського голови Чернігова Олександр Ломако.

"Існує загроза блокування рахунків лікарні №2, що призведе до її зупинки. Все через те, що з 6 листопада МВА не підписує подані фінансовим органом зміни до бюджету, які передбачають виділення коштів лікарні на виконання рішення Верховного Суду. Під загрозою робота дитячих садків через відсутність можливості закупити продукти і організувати харчування. Потрібно погодити переміщення коштів в бюджеті управління освіти. Документи без руху в МВА з 6 листопада", - написав Ломако в телеграм-каналі в середу.

В. о. мера вважає, що МВА, домігшись через суди права самостійно розпоряджатися бюджетом міста, використовує ці повноваження для блокування міських питань. "Бездіяльність МВА може призвести до зупинки харчування в дитсадках, роботи міської лікарні №2 та громадського транспорту", - написав він.

Про питання, які блокує військова адміністрація, доповіли керівники структурних підрозділів мерії під час загальноміської наради, розповів Ломако.

 

Теги: #ломако #чернігів #бюджет

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:37 19.11.2024
Ухвалений Верховною Радою держбюджет-2025 не передбачає перехід законтрактованих НСЗУ медзакладів на казначейські рахунки

Ухвалений Верховною Радою держбюджет-2025 не передбачає перехід законтрактованих НСЗУ медзакладів на казначейські рахунки

19:14 19.11.2024
Агросектор за держбюджетом-2025 на підтримку галузі отримає понад 6 млрд грн

Агросектор за держбюджетом-2025 на підтримку галузі отримає понад 6 млрд грн

19:38 18.11.2024
Закупівлі ЗС України з держбюджету в жовтні зросли до 67,6 млрд грн, виплати військовим - до 86 млрд грн - Мінфін

Закупівлі ЗС України з держбюджету в жовтні зросли до 67,6 млрд грн, виплати військовим - до 86 млрд грн - Мінфін

07:47 14.11.2024
Реверсні дотації буде збережено в бюджетах прифронтових громад

Реверсні дотації буде збережено в бюджетах прифронтових громад

12:51 11.11.2024
РФ атакувала в Чернігові переважно житлові райони - Боррель

РФ атакувала в Чернігові переважно житлові райони - Боррель

16:34 08.11.2024
"Епіцентр" відкриває відновлений торговий центр у Чернігові

"Епіцентр" відкриває відновлений торговий центр у Чернігові

19:08 06.11.2024
У передмісті Чернігова через удар крилатої ракети постраждали 2 людини, одна - у важкому стані

У передмісті Чернігова через удар крилатої ракети постраждали 2 людини, одна - у важкому стані

18:36 06.11.2024
Вибух, який чули чернігівці, стався за межами міста, - влада

Вибух, який чули чернігівці, стався за межами міста, - влада

00:45 06.11.2024
Чернігівська область розширила співпрацю з агентством Expertise France у сфері освіти

Чернігівська область розширила співпрацю з агентством Expertise France у сфері освіти

07:07 05.10.2024
У Чернігові оголосили надзвичайну ситуацію через аварію на колекторі

У Чернігові оголосили надзвичайну ситуацію через аварію на колекторі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський обговорив фінансову стійкість України з директоркою Світового банку з питань операційної діяльності

Зеленський: Інформаційне нагнітання про якусь особливу небезпеку, яке було сьогодні, тільки допомагає Росії

Графіки відключень світла в четвер застосовуватимуться однією-двома чергами з 7:00 до 22:00

Двох керівників підрозділів Сил оборони підозрюють у зловживаннях під час закупівлі запчастин до бойових літаків

США оголосили про додаткову допомогу для України на $275 млн

ОСТАННЄ

Ворог активізувався на времівському напрямку, продовжує інтенсивно атакувати і на покровському

Ворожа авіація продовжує завдавати ударів КАБ по Курській області

Україна та Італія поглиблять співпрацю в постачанні критичної сировини

Подоляк: Путіну потрібна заморожування війни через брак ресурсу, за деякий час він відновить агресію

Омбудсмен надіслав листи ООН і МКЧХ у зв'язку з інформацією про розстріл українських військовополонених на Курщині

Сибіга на зустрічі з Гроссі: Посилення присутності місій МАГАТЕ на наших ядерних об'єктах - необхідна відповідь на загрози ядерної небезпеки з боку РФ

Призупинення роботи посольства США в Києві не потребує евакуації його працівників - Держдеп

На Донеччині загинув 11-річний хлопчик, його сестра і дідусь поранені внаслідок ворожого обстрілу

Нідерланди завершили постачання до Румунії партії F-16 для навчання українських пілотів і техніків

Зеленський обговорив фінансову стійкість України з директоркою Світового банку з питань операційної діяльності

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА