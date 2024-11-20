У Чернігові може зупинитися транспорт і закритися лікарня через непідписання змін до бюджету - в. о. мера

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Загрози блокування рахунків міської лікарні, роботи дитячих садочків і міського транспорту виникли в Чернігові через те, що Чернігівська міська військова адміністрація (МВА) не підписує зміни до бюджету міста, стверджує в. о. міського голови Чернігова Олександр Ломако.

"Існує загроза блокування рахунків лікарні №2, що призведе до її зупинки. Все через те, що з 6 листопада МВА не підписує подані фінансовим органом зміни до бюджету, які передбачають виділення коштів лікарні на виконання рішення Верховного Суду. Під загрозою робота дитячих садків через відсутність можливості закупити продукти і організувати харчування. Потрібно погодити переміщення коштів в бюджеті управління освіти. Документи без руху в МВА з 6 листопада", - написав Ломако в телеграм-каналі в середу.

В. о. мера вважає, що МВА, домігшись через суди права самостійно розпоряджатися бюджетом міста, використовує ці повноваження для блокування міських питань. "Бездіяльність МВА може призвести до зупинки харчування в дитсадках, роботи міської лікарні №2 та громадського транспорту", - написав він.

Про питання, які блокує військова адміністрація, доповіли керівники структурних підрозділів мерії під час загальноміської наради, розповів Ломако.