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13:03 20.11.2024

ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт про ліквідацію МСЕК - нардеп

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ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт про ліквідацію МСЕК - нардеп

Верховна Рада на засіданні в середу, 20 листопада, підтримала в першому читанні законопроєкт №12178 про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій (МСЕК).

"За – 260. Функції будуть покладені на експертні комісії, що формуватимуться в кластерних та надкластерних закладах охорони здоров’я", - повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося, 4 листопада Кабінет Міністрів України зареєстрував законопроєкт про реформування (ліквідацію) МСЕК №12178. Основним завданням законопроєкту "є спрощення процесів встановлення інвалідності за рахунок формалізації відповідних критеріїв і врегулювання процедур; цифровізація проходження експертизи; запровадження прозорих механізмів оскарження; зміна механізму фінансування медико-соціальних експертиз".

Законопроєкт, зокрема, передбачає, що з 1 січня 2025 року замість МСЕК почнуть працювати експертні команди, які складатимуться з лікарів-практиків багатопрофільних медзакладів.

Згідно із законопроєктом, направляти на оцінювання зможуть лікарі, а не лікувально-консультативні комісії, як зараз. До процесу оцінювання пацієнт зможе залучити свого повноважного представника. Законопроєкт передбачає механізми оскарження рішення експертних команд. Водночас документ визначає, які лікарі мають право проводити оцінювання, а які ні.

Нова система фінансуватиметься через Національну службу здоров'я України.

Теги: #мсек #верховна_рада #законопроект

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