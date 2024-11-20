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12:35 20.11.2024

В Україні найближчої доби мокрий сніг і дощ, місцями пориви вітру 17-22 м/с - Укргідрометцентр

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В Україні найближчої доби мокрий сніг і дощ, місцями пориви вітру 17-22 м/с - Укргідрометцентр

У четвер, 21 листопада, у західних областях України вночі очікується помірний, удень місцями невеликий сніг, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура вночі 0-5°, у Карпатах до 8° морозу, вдень близько 0°.

У Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій та Черкаській областях мокрий сніг та дощ, вночі місцями сильні опади, налипання мокрого снігу. Температура вночі та вдень 0-3° тепла.

На решті території помірні, місцями значні дощі. Температура вночі 5-10° тепла, у Криму до 14°, вдень 7-12°, на південному сході країни 13-18°.

У західних, більшості північних та Вінницьких областях на дорогах ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, вночі на Лівобережжі південний, 7-12 м/с. По всій Україні, крім західних і більшості північних областей, пориви 17-22 м/с.

У Києві вночі сильний, удень помірний дощ і мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 0-2° тепла.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвищу температуру вдень 21 листопада в Києві було зафіксовано 1926 року, вона становила 16,1° тепла, найнижчу вночі - 15,3° нижче нуля в 1890 році.

У п'ятницю, 22 листопада, вночі без опадів, лише у східних областях та на крайньому заході країни, вдень в Україні, крім південних та східних областей, помірний сніг, хуртовина, у Карпатському регіоні значний сніг;

Вітер південний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с. У південній частині, вдень у центральних та північних областях місцями пориви 15-20 м/с.

У західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях на дорогах ожеледиця.

Температура вночі 1-6° морозу, на півдні країни близько 0°. Удень у західних і північних областях від 3° морозу до 2° тепла, на решті території 0-5° тепла, на півдні країни 6-11° тепла.

У Карпатах уночі невеликий, удень сильний сніг. Температура вночі 5-10°, вдень 2-7° морозу.

У Києві вночі без опадів, удень сніг, хуртовина, вітер південний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-18 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 0-2° тепла.

 

Теги: #мокрий_сніг #укргідрометцентр

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