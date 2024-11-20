Події

12:08 20.11.2024

Україна має лише 50 американських ракет ATACMS - ЗМІ

1 хв читати

Українські Збройні сили мають у своєму розпорядженні лише 50 тактичних ракет ATACMS, які можна використовувати для нанесення ударів по цілях у глибині території Росії, повідомило британське видання The Times.

"Хоча Пентагон не надав жодних даних, вважається, що у київського уряду на сьогодні є близько 50 ракет. В України достатньо ракетних установок HIMARS і MLRS, щоб запускати їх", - зазначило видання.

За даними Інституту вивчення війни у Вашингтоні, ракети ATAMCS з радіусом дії 300 км можуть загрожувати близько 245 російським військовим об'єктам від авіабаз до складів боєприпасів.

Тим часом офіційна представниця Пентагону Сабріна Сінгх відмовилася підтвердити інформацію про те, що президент США Джо Байден санкціонував використання Україною американських ракет для ударів углиб російської території.

 

Теги: #ракети #atacms

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:29 20.11.2024
Військові збили 56 ворожих БПЛА й дві ракети Х-59/69 уночі та вранці в середу

Військові збили 56 ворожих БПЛА й дві ракети Х-59/69 уночі та вранці в середу

17:43 19.11.2024
Зеленський: Тепер у нас є ATACMS, наші далекобійні дрони, "Нептун", ми все це будемо використовувати

Зеленський: Тепер у нас є ATACMS, наші далекобійні дрони, "Нептун", ми все це будемо використовувати

05:03 19.11.2024
Сибіга приніс на засідання Ради безпеки ООН деталь північнокорейської ракети KN-23, яка атакувала Україну

Сибіга приніс на засідання Ради безпеки ООН деталь північнокорейської ракети KN-23, яка атакувала Україну

01:06 19.11.2024
В ООН закликали гарантувати безпеку цивільних, коментуючи дозвіл Україні на далекобійні удари

В ООН закликали гарантувати безпеку цивільних, коментуючи дозвіл Україні на далекобійні удари

00:47 19.11.2024
США не будуть передавати Україні додаткові системи ATACMS – представник Пентагона

США не будуть передавати Україні додаткові системи ATACMS – представник Пентагона

23:47 18.11.2024
Сибіга: чим далі Україна зможе завдавати ударів - тим коротшою буде війна

Сибіга: чим далі Україна зможе завдавати ударів - тим коротшою буде війна

23:41 18.11.2024
Глава МЗС Великої Британії про далекобійні удари Україною по РФ: не відповідатиму, це може зіграти на руку Путіну

Глава МЗС Великої Британії про далекобійні удари Україною по РФ: не відповідатиму, це може зіграти на руку Путіну

21:45 18.11.2024
Боррель підтвердив інформацію про дозвіл США бити далекобійними ракетами по РФ

Боррель підтвердив інформацію про дозвіл США бити далекобійними ракетами по РФ

19:16 18.11.2024
Україна масштабувала виробництво ракет Р-360 "Нептун" з удосконаленням для ураження цілей на далеких відстанях - Умєров

Україна масштабувала виробництво ракет Р-360 "Нептун" з удосконаленням для ураження цілей на далеких відстанях - Умєров

01:40 18.11.2024
Син Трампа розкритикував ймовірне рішення Байдена про дозвіл ЗСУ бити по РФ ракетами ATACMS

Син Трампа розкритикував ймовірне рішення Байдена про дозвіл ЗСУ бити по РФ ракетами ATACMS

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На Рівненщині під час пожежі загинули троє дітей, ще одна постраждала

Військові збили 56 ворожих БПЛА й дві ракети Х-59/69 уночі та вранці в середу

За добу на фронті було 139 бойових зіткнень, більшість на Донеччині

Окупанти втратили майже 1,7 тис військових, 8 танків і 49 артсистем за добу

Власних озброєнь Україні недостатньо, щоб перемогти і вижити - Зеленський в інтерв'ю FoxNews

ОСТАННЄ

У Києві через ризик повітряних атак закрилися посольства Італії, Угорщини, Греції та Іспанії, посол Польщі працює

На Рівненщині під час пожежі загинули троє дітей, ще одна постраждала

Рекордна кількість американців хочуть здійснити покупки з Дня подяки до кіберпонеділка

Попередження посольства США пов'язане зі збільшеною загрозою комбінованої атаки РФ по Україні - джерело

Правоохоронці затримали 5 організаторів схем ухилення за допомогою фіктивних довідок про інвалідність - СБУ

ВР підтримала законопроєкт про забезпечення житлових прав ВПО - нардеп

УЧХ відкрив молодіжну резиденцію на Львівщині

Після ворожих обстрілів в Одесі є аварії на лініях електропередач, водо-, тепло- і газопостачання відновлено - Кіпер

ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт про ліквідацію МСЕК - нардеп

На місці ворожого обстрілу Херсонщини 19 листопада знайдено тіло місцевого жителя - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА