Сибіга і заступник держсекретаря США обговорили оборонну співпрацю та енергетичну допомогу

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із заступником держсекретаря США з політичних питань Джоном Бассом у Вашингтоні.

"Під час зустрічі із заступником держсекретаря США Джоном Бассом я подякував Сполученим Штатам за сильну підтримку. Я поінформував про поточну ситуацію на фронті та пріоритетні потреби України", - написав Сибіга в соцмережі Х.

Сторони також обговорили подальшу оборонну співпрацю та енергетичну допомогу, оскільки Україна продовжує чинити опір жорстоким атакам Росії, зазначив глава МЗС.