Економіка

17:01 03.07.2024

Енергетики очікують поліпшення ситуації з електропостачанням із кінця липня - член НР "Укренерго"

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Енергетики очікують поліпшення ситуації з електропостачанням із кінця липня - член НР "Укренерго"

Ситуація з електропостачанням може покращитися у 20-х числах липня завдяки виведенню з ремонту частини генерувального обладнання, а також прогнозованого зниження температури повітря, що, відповідно, зменшить рівень енергоспоживання.

"Ми очікуємо наприкінці липня поліпшення ситуації, тому що є низка позитивних очікувань щодо виходу з ремонтів енергетичного обладнання, яке виробляє електроенергію. Також традиційно для нашого кліматичного регіону очікується зниження температури. Ці два фактори мають сприяти пом'якшенню ситуації в енергосистемі загалом", - сказав член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко в ефірі "Суспільного" в середу.

За його словами, дефіцит електроенергії, найімовірніше, збережеться, проте буде значно нижчим за наявний рівень.

Крім того, як пояснив Бойко, можливості сусідніх європейських держав щодо імпорту до України електроенергії зараз обмежені через аналогічне зростання внутрішнього споживання у спеку.

"Не кожного дня ми імпортуємо максимальний обсяг електроенергії. Останніми днями цей обсяг знизився. Але "Укренерго" підбирає до цього максимального рівня шляхом залучення аварійної допомоги від наших сусідів, активуючи відповідні запити", - зазначив він.

Водночас Бойко уточнив, що імпорт є гарантованим перетіканням електричної енергії, а аварійна допомога, яку просить НЕК у суміжних системних операторів, надається лише за наявності можливості надати таку.

"У наших сусідів - схожа погода, схожа температура, схоже підвищення навантаження в енергосистемі. Тому не завжди вони можуть надати нам таку допомогу", - доповнив член НР компанії.

Як повідомлялося, останніми днями графіки погодинних відключень споживачів в Україні застосовуються цілодобово з 0:00 до 24:00.

Теги: #липень #покращення #енергопостачання

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