"Київтеплоенерго" розпочинає гідравлічні випробування мереж під мостом Патона

У Києві до 16 липня триватимуть випробування теплових мереж житлових масивів Русанівка та Березняки, зокрема енергетики тестуватимуть тепломережу під мостом Патона, якою теплова енергія постачається до цих мікрорайонів, повідомило КП "Київтеплоенерго" (КТЕ).

"Ці магістральні трубопроводи діаметром 600 мм прокладені в 1962 році, тому мають бути ретельно перевірені до початку опалювального сезону. Адже пошкодження, які можуть виникнути під час збільшення тиску в тепломережах, легше й безпечніше усунути в теплу пору року", - пояснило комунальне підприємство в телеграм-каналі в середу.

Як зазначили в компанії, минулого літа саме завдяки гідравлічним випробуванням на тепломережах, що проходять під мостом Патона, вдалося усунути одразу кілька пошкоджень. У результаті опалювальний сезон 2023/2024 на цій ділянці пройшов без пошкоджень.

У КТЕ попередили, що під час планового тестування можуть виникати пошкодження і пов'язані з цим витоки або так звані "водоспади".

"Підприємство закликає використовувати офіційну інформацію про виконання робіт на ділянці, не поширювати фейкові повідомлення", - звернулося "Київтеплоенерго" до громадськості.

При цьому наголошується, що наразі в столиці тривають гідравлічні випробування, які є важливим етапом підготовки трубопроводів до теплових навантажень під час опалювального сезону. Поетапно на міцність і щільність перевіряються основні тепломагістралі в усіх районах міста. У зв'язку зі значною зношеністю окремих ділянок випробування супроводжуються пошкодженнями.

"Гідравлічні випробування - обов'язкова умова підготовки теплоенергетичного комплексу до опалювального сезону, визначена чинним законодавством. Це потрібно, щоб своєчасно виявити "слабкі" місця трубопроводів і зменшити аварійність узимку", - нагадали в КТЕ.