Економіка

17:36 02.07.2024

Обленерго в середу відключатимуть по дві черги з 08:00 до 13:00, в інший час - по три - "Укренерго"

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Обленерго в середу відключатимуть по дві черги з 08:00 до 13:00, в інший час - по три - "Укренерго"
Фото: https://www.facebook.com/npcukrenergo

Обленерго в середу, 3 липня, з 08:00 до 13:00 застосовуватимуть дві черги відключень, в інші години доби - три черги одночасно, повідомила НЕК "Укренерго".

Згідно з її повідомленням у телеграмі у вівторок, причиною великих обмежень є високий рівень енергоспоживання через спеку.

Як повідомлялося, на вівторок анонсували відключення по три черги одночасно всю добу, однак на середу "Укренерго" відкоригувало ці обмеження: з 10:00 до 13:00 відключали тільки дві черги.

 

Теги: #укренерго #енергетика

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