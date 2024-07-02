Обленерго застосовуватимуть у вівторок із 13:00 до 24:00 три черги графіків погодинних відключень е/е - "Укренерго"

2 липня обленерго застосовуватимуть 3 черги графіків погодинних відключень електроенергії з 13.00 до кінця доби.

"З 10:00 до 13:00 обсяг обмежень буде зменшено до 2 черг графіків погодинних відключень", - повідомило НЕК "Укренерго" у вівторок.

Причина обмежень - споживання продовжує зростати разом зі спекою. Удень в Україні очікується в середньому +32С.

"Нагадуємо: головна причина застосування заходів обмеження - наслідки вже восьми з початку цього року ракетних ударів ворога по українській енергосистемі. Для подолання дефіциту залучаються імпорт та аварійна допомога з Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримання балансу в енергосистемі, тому диспетчерський центр "Укренерго" вимушений застосовувати заходи із обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів", - зазначив системний оператор.

2 липня у вечірні години для зниження обсягів обмежень споживання та підтримання резервів в енергосистемі планують аварійне постачання е/е із сусідніх європейських країн.

За даними "Укренерго", у вівторок імпорт е/е впродовж доби здійснюється з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови загальним обсягом 30796 МВт*год, із максимальною потужністю в окремі години до 1595 МВт.

На ранок 2 липня без енергоживлення залишався 491 населений пункт.

Через бойові дії є нові знеструмлення в Херсонській і Донецькій областях.

З технічних причин і через негоду знеструмлювалися споживачі в Житомирській, Хмельницький, Тернопільській та Львівській областях. Технічні причини відключення пов'язані з впливом спеки на високовольтне обладнання та лінії електропередачі.

Джерело: https://t.me/Ukrenergo/3008