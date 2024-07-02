Економіка

12:06 02.07.2024

Обленерго застосовуватимуть у вівторок із 13:00 до 24:00 три черги графіків погодинних відключень е/е - "Укренерго"

2 хв читати
Обленерго застосовуватимуть у вівторок із 13:00 до 24:00 три черги графіків погодинних відключень е/е - "Укренерго"

2 липня обленерго застосовуватимуть 3 черги графіків погодинних відключень електроенергії з 13.00 до кінця доби.

"З 10:00 до 13:00 обсяг обмежень буде зменшено до 2 черг графіків погодинних відключень", - повідомило НЕК "Укренерго" у вівторок.

Причина обмежень - споживання продовжує зростати разом зі спекою. Удень в Україні очікується в середньому +32С.

"Нагадуємо: головна причина застосування заходів обмеження - наслідки вже восьми з початку цього року ракетних ударів ворога по українській енергосистемі. Для подолання дефіциту залучаються імпорт та аварійна допомога з Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримання балансу в енергосистемі, тому диспетчерський центр "Укренерго" вимушений застосовувати заходи із обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів", - зазначив системний оператор.

2 липня у вечірні години для зниження обсягів обмежень споживання та підтримання резервів в енергосистемі планують аварійне постачання е/е із сусідніх європейських країн.

За даними "Укренерго", у вівторок імпорт е/е впродовж доби здійснюється з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови загальним обсягом 30796 МВт*год, із максимальною потужністю в окремі години до 1595 МВт.

На ранок 2 липня без енергоживлення залишався 491 населений пункт.

Через бойові дії є нові знеструмлення в Херсонській і Донецькій областях.

З технічних причин і через негоду знеструмлювалися споживачі в Житомирській, Хмельницький, Тернопільській та Львівській областях. Технічні причини відключення пов'язані з впливом спеки на високовольтне обладнання та лінії електропередачі.

Джерело: https://t.me/Ukrenergo/3008

Теги: #обленерго #укренерго #енергетика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:30 02.07.2024
Грози знеструмили 245 населених пунктів, на шахті в Донецькій області виведено на поверхню 50 працівників - Міненерго

Грози знеструмили 245 населених пунктів, на шахті в Донецькій області виведено на поверхню 50 працівників - Міненерго

19:05 29.06.2024
У неділю графіки відключення діятимуть цілодобово

У неділю графіки відключення діятимуть цілодобово

11:30 28.06.2024
Споживання е/е суттєво зростає через спеку - "Укренерго"

Споживання е/е суттєво зростає через спеку - "Укренерго"

20:31 27.06.2024
"ДТЕК" під'єднав жителів Шевченківського району Києва, які залишилися без світла внаслідок аварії на ПС

"ДТЕК" під'єднав жителів Шевченківського району Києва, які залишилися без світла внаслідок аварії на ПС

19:07 27.06.2024
Зеленський - європейцям: Наш обов'язок - не дати Росії створити прецедент знищення нашої енергетики, інакше це стане частиною воєнних доктрин у всьому світі

Зеленський - європейцям: Наш обов'язок - не дати Росії створити прецедент знищення нашої енергетики, інакше це стане частиною воєнних доктрин у всьому світі

16:37 26.06.2024
СБУ і НАБУ викрили главу департаменту "Укренерго" на розкраданні бюджетних коштів під час закупівлі бронежилетів

СБУ і НАБУ викрили главу департаменту "Укренерго" на розкраданні бюджетних коштів під час закупівлі бронежилетів

12:38 26.06.2024
В Україні через бойові дії та з інших причин без світла 466 населених пунктів - "Укренерго"

В Україні через бойові дії та з інших причин без світла 466 населених пунктів - "Укренерго"

21:20 25.06.2024
Кабмін схвалив Національний план з енергетики та клімату – заступник міністра економіки

Кабмін схвалив Національний план з енергетики та клімату – заступник міністра економіки

18:28 25.06.2024
Обсяг обмежень е/е в середу буде найбільшим із 17:00 до 23:00 - "Укренерго"

Обсяг обмежень е/е в середу буде найбільшим із 17:00 до 23:00 - "Укренерго"

12:33 25.06.2024
Держава надала максимальне "зелене світло" для розвитку розподіленої генерації - голова Держенергонагляду

Держава надала максимальне "зелене світло" для розвитку розподіленої генерації - голова Держенергонагляду

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна може створити нову фондову біржу за участю держбанків і ОВДП - МВФ

Наглядова рада ПриватБанку розпочала процес відбору нового голови правління

Україна може пройти зиму з мінімально можливими відключеннями - голова Держенергонагляду

ФДМ оголосив конкурс із відбору трьох незалежних членів наглядової ради держенерготрейдера "ЕКУ"

НКРЕКП ухвалила постанову для стимулювання будівництва нової генпотужності та energy storage

ОСТАННЄ

Україна може створити нову фондову біржу за участю держбанків і ОВДП - МВФ

"УЗ" збільшила обсяг перевезення пасажирів у червні на 18%

"ДТЕК" у червні відновив електропостачання 341 тис. абонентів у чотирьох областях

Україна планує розширити програму Grain From Ukraine в країнах Африки та Карибського басейну - Єрмак

ДТЕК ВДЕ пропонує відстрочити погашення євробондів-2024 на 3 роки

Київський КПК прогнозує можливість зупинки комбінату за відсутності бронювання незамінних працівників

"Укрнафта" в серпні почне бурити дві свердловини дебітом понад 100 тонн нафти на добу

ЄС заборонив транспортування вантажів своєю територією на зареєстрованих у Білорусі причепах і напівпричепах

Програма з МВФ поповнилася маяками реформи митниці та переглядом "правок Лозового"

Чистий продаж валюти НБУ скоротився другий тиждень поспіль - до $670,4 млн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА