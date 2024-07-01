Економіка

19:19 01.07.2024

"УЗ" збільшила обсяг перевезення пасажирів у червні на 18%

2 хв читати
"УЗ" збільшила обсяг перевезення пасажирів у червні на 18%

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) у червні перевезла 2,5 млн пасажирів, що на 18% більше, ніж у червні минулого року, повідомила пресслужба компанії в понеділок.

Згідно з повідомленням у телеграм-каналі, у неділю, 30 червня, залізничники встановили рекорд, перевізши 100 тис. пасажирів за одну добу. Це найбільша кількість від початку повномасштабного вторгнення, не враховуючи період масової евакуації, ідеться в повідомленні УЗ.

У міжнародному сполученні подорожувало майже 210 тис. пасажирів, що на 29% більше за показник червня 2023 року, уточнили в "УЗ".

"До пікового сезону перевезень залізничники готувалися заздалегідь: запущено нові маршрути на соціально значущих напрямках, перерозподілено рухомий склад – найбільш місткий направлено на найбільш затребувані маршрути. Для посилення міжнародного сполучення організовано пересадочні маршрути (як Львів - Рава-Руська - Варшава). Крім того, значну роль відіграла також розбудова станції "Чоп" як хаба для подорожей з України до Будапешта та Відня", - заявили в компанії.

В "УЗ" наголосили, що важливою була і робота з польськими колегами, щоб зберегти стикування для українських поїздів, які прямують до Хелма, у зв'язку з ремонтом польської ділянки залізниці. У результаті кількість місць до Польщі не скоротилася.

Повідомляється також, що сервіс онлайн-замовлень групових квитків упродовж червня опрацював 2,652 тис. групових заявок, допоміг здійснити подорожі для 98,732 тис. дітей та супроводжуючих на відпочинок і відновлення. Сервісом замовлень квитків для військовослужбовців та членів їхніх родин скористалося 8,5 тис. військових - переважно для виїзду з Харкова, Дніпра та Краматорська.

Найбільш популярним поїздом у червні став №128 Запоріжжя - Львів. Ним за місяць проїхало 65,426 тис. пасажирів.

 

Теги: #укрзалізниця #перевезення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:48 28.06.2024
Проїзд до Центрального залізничного вокзалу в Києві розблоковано - УЗ

Проїзд до Центрального залізничного вокзалу в Києві розблоковано - УЗ

10:20 28.06.2024
У зв'язку з акцією протесту проїзд до Центрального залізничного вокзалу в Києві заблоковано - УЗ

У зв'язку з акцією протесту проїзд до Центрального залізничного вокзалу в Києві заблоковано - УЗ

16:02 19.06.2024
"УЗ" призначила додаткові поїзди до Одеси у вихідні дні

"УЗ" призначила додаткові поїзди до Одеси у вихідні дні

20:18 12.06.2024
"Укрзалізниця" підкріпила меморандумом домовленість з ЄБРР про EUR300 млн кредиту на закупівлю електровозів

"Укрзалізниця" підкріпила меморандумом домовленість з ЄБРР про EUR300 млн кредиту на закупівлю електровозів

10:33 11.06.2024
На залізничному перегоні Львів-Ужгород сталося сходження селевого потоку

На залізничному перегоні Львів-Ужгород сталося сходження селевого потоку

11:27 06.06.2024
У поїздах, які затримуються через аварію в Чехії, перебувають 242 пасажири – "Укрзалізниця"

У поїздах, які затримуються через аварію в Чехії, перебувають 242 пасажири – "Укрзалізниця"

12:41 05.06.2024
Греція видала 100 дозволів на нерегулярні автобусні перевезення для України

Греція видала 100 дозволів на нерегулярні автобусні перевезення для України

10:14 30.05.2024
"Укрзалізниця": Мартиненко і його агентство завжди відстоювали правду

"Укрзалізниця": Мартиненко і його агентство завжди відстоювали правду

10:50 24.05.2024
Окупанти повторно атакували залізничну інфраструктуру Харківщини, пошкоджені колії та вагон електропоїзда

Окупанти повторно атакували залізничну інфраструктуру Харківщини, пошкоджені колії та вагон електропоїзда

13:22 23.05.2024
Окупанти завдали ударів по цивільній залізничній інфраструктурі Харківщини, поранені шестеро залізничників

Окупанти завдали ударів по цивільній залізничній інфраструктурі Харківщини, поранені шестеро залізничників

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Наглядова рада ПриватБанку розпочала процес відбору нового голови правління

Україна може пройти зиму з мінімально можливими відключеннями - голова Держенергонагляду

ФДМ оголосив конкурс із відбору трьох незалежних членів наглядової ради держенерготрейдера "ЕКУ"

НКРЕКП ухвалила постанову для стимулювання будівництва нової генпотужності та energy storage

ЗРОСТАННЯ ВВП УКРАЇНИ В I КВ.-2024 ПРИСКОРИЛОСЯ ДО 6,5% - ДЕРЖСТАТ

ОСТАННЄ

"ДТЕК" у червні відновив електропостачання 341 тис. абонентів у чотирьох областях

Україна планує розширити програму Grain From Ukraine в країнах Африки та Карибського басейну - Єрмак

ДТЕК ВДЕ пропонує відстрочити погашення євробондів-2024 на 3 роки

Київський КПК прогнозує можливість зупинки комбінату за відсутності бронювання незамінних працівників

"Укрнафта" в серпні почне бурити дві свердловини дебітом понад 100 тонн нафти на добу

ЄС заборонив транспортування вантажів своєю територією на зареєстрованих у Білорусі причепах і напівпричепах

Програма з МВФ поповнилася маяками реформи митниці та переглядом "правок Лозового"

Чистий продаж валюти НБУ скоротився другий тиждень поспіль - до $670,4 млн

Доходи загального фонду держбюджету в червні знизилися до 143,5 млрд грн

Голова Держенергонагляду закликав громадян і бізнес звертатися на гарячу лінію у разі виникнення труднощів зі спорудженням об'єктів розподіленої генерації

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА