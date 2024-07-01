"УЗ" збільшила обсяг перевезення пасажирів у червні на 18%

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) у червні перевезла 2,5 млн пасажирів, що на 18% більше, ніж у червні минулого року, повідомила пресслужба компанії в понеділок.

Згідно з повідомленням у телеграм-каналі, у неділю, 30 червня, залізничники встановили рекорд, перевізши 100 тис. пасажирів за одну добу. Це найбільша кількість від початку повномасштабного вторгнення, не враховуючи період масової евакуації, ідеться в повідомленні УЗ.

У міжнародному сполученні подорожувало майже 210 тис. пасажирів, що на 29% більше за показник червня 2023 року, уточнили в "УЗ".

"До пікового сезону перевезень залізничники готувалися заздалегідь: запущено нові маршрути на соціально значущих напрямках, перерозподілено рухомий склад – найбільш місткий направлено на найбільш затребувані маршрути. Для посилення міжнародного сполучення організовано пересадочні маршрути (як Львів - Рава-Руська - Варшава). Крім того, значну роль відіграла також розбудова станції "Чоп" як хаба для подорожей з України до Будапешта та Відня", - заявили в компанії.

В "УЗ" наголосили, що важливою була і робота з польськими колегами, щоб зберегти стикування для українських поїздів, які прямують до Хелма, у зв'язку з ремонтом польської ділянки залізниці. У результаті кількість місць до Польщі не скоротилася.

Повідомляється також, що сервіс онлайн-замовлень групових квитків упродовж червня опрацював 2,652 тис. групових заявок, допоміг здійснити подорожі для 98,732 тис. дітей та супроводжуючих на відпочинок і відновлення. Сервісом замовлень квитків для військовослужбовців та членів їхніх родин скористалося 8,5 тис. військових - переважно для виїзду з Харкова, Дніпра та Краматорська.

Найбільш популярним поїздом у червні став №128 Запоріжжя - Львів. Ним за місяць проїхало 65,426 тис. пасажирів.