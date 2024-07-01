Економіка

19:09 01.07.2024

"ДТЕК" у червні відновив електропостачання 341 тис. абонентів у чотирьох областях

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"ДТЕК" у червні відновив електропостачання 341 тис. абонентів у чотирьох областях

Енергетики "ДТЕК Мережі" минулого місяця відновили світло в будинках 341 тис. сімей, які постраждали через обстріли в Донецькій, Дніпропетровській, Київській та Одеській областях, повідомила пресслужба енергохолдингу в понеділок.

"У червні атаки противника на енергоінфраструктуру тривали. Зокрема, у Донецькій області, яка залишається зоною найбільш активних бойових дій, енергетикам вдалося за місяць повернути електрику в будинки 200,2 тис. сімей. Фахівці енергокомпанії щоденно продовжують відновлювати мережі в прифронтовому регіоні - щойно дозволяє безпечна ситуація та військові", - повідомляють у пресрелізі.

Згідно з ним, за той самий період практично щодня зазнавали пошкоджень і мережі Дніпропетровської області, де за червень вдалося відновити світло для 121 тис. сімей.

"Не полишає ворог і спроб атак Київщини, де за останній місяць енергетикам довелося відновлювати електрику для 18,8 тис. родин", - зазначається в повідомленні.

Крім того, у перший місяць літа енергетики операторів системи розподілу (ОСР) "ДТЕК Мережі" повернули світло 835 сім'ям мешканців Одещини, оселі яких були знеструмлені внаслідок чергових ворожих атак.

"Наше завдання - максимально наскільки можливо в умовах регулярних обстрілів забезпечити жителів і критичну інфраструктуру світлом. За більш ніж два роки повномасштабної війни ми повернули світло вже 12,7 млн родин на Київщині, Одещині, Дніпропетровщині, Донеччині та в столиці", - зазначив процитований у пресрелізі генеральний директор "ДТЕК Мережі" Олександр Фоменко.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес із розподілу електроенергії та експлуатації електромереж у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. ОСР енергохолдингу обслуговують 5,5 млн домогосподарств і 158 тис. підприємств.

Теги: #дтек #відновлення #енергопостачання

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