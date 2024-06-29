Економіка

11:56 29.06.2024

Програма з МВФ поповнилася маяками реформи митниці та переглядом "правок Лозового"

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Програма з МВФ поповнилася маяками реформи митниці та переглядом "правок Лозового"

Ухвалення до жовтня цього року поправок до Митного кодексу щодо реформи Держмитслужби та поправок до Кримінально-процесуального кодексу (КПК) щодо прав Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) з екстрадиції та перегляду "правок Лозового" стали двома новими структурними маяками в оновленій Програмі розширеного фінансування EFF Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Згідно з документом, опублікованим на сайті Фонду в ніч на суботу за підсумками четвертого перегляду програми EFF, було також перенесено строки виконання ще трьох маяків: аудит фінансів і заборгованості теплокомуненерго - з кінця червня на кінець жовтня, оцінка ефекту чинних податкових пільг - з кінця липня на кінець вересня 2024 року та створення замість ОАСК нового адмінсуду для розгляду спорів із такими держорганами, як НБУ, НАБУ або НАЗК, - з кінця липня на кінець грудня. Зазначається, що новий суд також розглядатиме адмінсправи, пов'язані з процедурами відбіркових комісій з незалежними експертами.

Стосовно найближчого п'ятого перегляду, запланованого на кінець вересня, то маяк ухвалення закону про перезавантаження БЕБ до кінця червня вже виконано.

До шостого перегляду наприкінці року оновлена програма містить також маяки визначення держкомпаній, які найбільше постраждали від війни, з оцінкою фіскальних ризиків, завершення зовнішнього аудиту ефективності НАБУ за участю незалежних експертів (до кінця вересня), діагностичний перегляд довоєнної практики підготовки середньострокового бюджету та розробка політики держвласності, дивідендну політику та стратегію приватизації (до кінця жовтня).

До кінця грудня 2024 року має бути також підготовлено засади оздоровлення банків, ухвалено постанову Кабміну з планом дій і термінами встановлення чіткого зв'язку між середньостроковим бюджетним плануванням і капітальними видатками з наділенням Мінфіну наглядовими повноваженнями, запровадження методології оцінювання наглядових ризиків для інформування про пріоритети наглядової діяльності.

Як повідомлялося, законопроєкт про внесення змін до Митного кодексу щодо встановлення особливостей проходження служби в митних органах та проведення атестації посадових осіб митних органів (#6490д) було ухвалено за основу. В оновленій програмі є необхідність підпорядкування Держмитслужби Мінфіну, вибору керівництва за участю міжнародних експертів, переатестація та створення дисциплінарного комітету.

Теги: #мвф #програма #eff

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