Доходи загального фонду держбюджету в червні знизилися до 143,5 млрд грн

Надходження податків, зборів та обов'язкових платежів до загального фонду державного бюджету України, за оперативними даними, у червні становили 143,5 млрд грн порівняно зі 151,6 млрд грн у травні та 154,6 млрд грн у квітні, такі оперативні дані (на 16:00 28 червня) повідомило Міністерство фінансів на своєму сайті.

За його даними, у червні за лінією Державної податкової служби доходи трохи знизилися - до 96,7 млрд грн із 99,8 млрд грн у травні.

Уточнюється, що цього місяця надходження від податку на прибуток впали до 5,4 млрд грн після стрибка до 42,0 млрд грн у травні, проте частковою компенсацією стали 28,7 млрд грн дивідендів і частини чистого прибутку держпідприємств.

Щодо інших податків, то податок на доходи фізичних осіб і військовий збір у червні збільшилися до 17,5 млрд грн (у травні 17,3 млрд грн), акцизний податок - до 11,5 млрд грн (11,4 млрд грн), а рентна плата знизилася до 3,2 млрд грн (5,8 млрд грн).

Податок на додану вартість підскочив до 30,1 млрд грн (20,2 млрд грн), водночас Мінфін цього разу не вказав обсяг відшкодування, тоді як у травні було зібрано 32,8 млрд і відшкодовано 12,7 млрд грн.

Надходження від Державної митної служби в червні також скоротилися - до 43,2 млрд грн із 48,4 млрд грн у травні.

Мінфін зазначив, що місячний розпис доходів загального фонду держбюджету, за оперативними даними, було перевищено на 12,3% (+15,7 млрд грн), зокрема Держподатслужбою - на 6,6% (+6,2 млрд грн), тоді як Держмитслужбою - на 12,1% (+5,2 млрд грн).

"Загалом, згідно з оперативними даними, за підсумками червня 2024 року до загального та спеціального фондів державного бюджету надійшло 228,6 млрд грн (у травні - 227,4 млрд грн, у квітні - 200,8 млрд грн) податків, зборів та інших платежів. Крім того, близько 43,2 млрд грн (у травні - 42,0 млрд грн) у вигляді ЄСВ надійшло до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування", - додало міністерство, подякувавши платникам податків за внесок у підтримку української армії та фінансової стабільності країни.

Дані про витрати в червні поки що відсутні.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2024 рік із дефіцитом 1,57 трлн грн, або 20,6% прогнозного ВВП. Доходи держбюджету-2024 визначено в розмірі 1,77 трлн грн (не враховують можливу грантову допомогу), витрати - 3,36 трлн грн за закладеного середньорічного курсу 40,7 грн/$1.

Доходи держбюджету-2023 становили 2,67 трлн грн, з яких грантова допомога - 0,43 трлн грн. Касові видатки держбюджету за минулий рік перевищили 4 трлн грн, а дефіцит становив 1,33 трлн грн за середньорічного курсу близько 36,6 грн/$1.

Міністр фінансів Сергій Марченко наприкінці травня оцінив потреби в додаткових військових витратах держбюджету-2024 у $5 млрд, тоді як, на думку глави парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, "експертні прикидки, які лунають, що фактичний геп щонайменше вдвічі більший за поточні оцінки 200 млрд грн ($5 млрд), недалекі від істини".

У зв'язку з цим наразі розглядаються можливості підвищення військового збору та податку на додану вартість, а також низки акцизів.