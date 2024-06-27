Зарплата на держслужбі вже є конкурентною на ринку праці - голова НАДС

Голова Національного агентства України з питань державної служби (НАДС) Наталія Алюшина заявляє, що заробітна плата на державній службі вже є конкурентною на ринку праці.

"За словами Наталії Алюшиної, незважаючи на те, що реформування системи оплати праці державних службовців досі триває, заробітна плата на державній службі вже є конкурентною на ринку праці", - ідеться в повідомленні пресслужби НАДС за результатами зустрічі голови агентства зі студентами Університету "КРОК".

За її словами, успішно впроваджена реформа системи оплати праці на державній службі є ключовою умовою, що дасть змогу їй стати престижною та привабливою для конкурентних фахівців.

"Ми орієнтовані на підвищення прозорості, передбачуваності та справедливості заробітної плати, посилення ролі сталої частки та обмеження змінної частини в структурі заробітної плати. Йдеться про оновлення структури зарплати через класифікацію посад з урахуванням складності роботи, рівня компетентності, знань і відповідальності", - зазначила Алюшина.

Крім того, голова НАДС закликала випускників долучатися до резерву відновлення як інструменту залучення кадрів для роботи на деокупованих територіях.

"Молоді люди, які розуміють важливість відбудови та розвитку деокупованих територій і хочуть спробувати свої сили на державній службі, можуть сміливо подавати анкети до резерву працівників державних органів для роботи на деокупованих територіях України", - йдеться в повідомленні.