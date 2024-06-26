ДП "Ліси України" відсторонили від тендера на постачання деревини для ЗСУ

Державне підприємство "Ліси України" відсторонили від тендерів на платформі Prozorro на постачання деревини для ЗСУ, хоча установа пропонувала найнижчу ціну, повідомив генеральний директор підприємства Юрій Болоховець у фейсбуці.

Він нагадав, що "Ліси України" місяць тому перемогли на тендері Prozorro на постачання 28 тис. куб. м деревини для військових. У процесі торгів держпідприємство запропонувало найнижчу ціну - 3750 грн за куб. м із доставкою. Загальна сума контракту мала становити 104,2 млн грн.

За інформацією гендиректора, один з учасників, який запропонував ціну контракту в 119,4 млн, звернувся до Антимонопольного комітету зі скаргою.

"Знайшли зачіпку, яка стосується атестації нашої галузевої лабораторії, що надала радіологічний(!) сертифікат. Це формальне питання, яке можна усунути в робочому порядку. Але рішення щодо визнання ДП "Ліси України" переможцем скасовано. Ми подали скаргу в АМКУ, чекаємо", - написав Болоховець.

Гендиректор підприємства звернув увагу, що підприємство, яке подало скаргу на результати торгів на Prozorro, купує деревину, яку замовили військові, у ДП "Ліси України".

"Може статися, що військові будуть змушені платити за куб нашої ж деревини на 546 грн дорожче", - поінформував гендиректор держпідприємства.

"Ліси України" нагадали, що безоплатно надали ЗСУ 94 тис. куб. м лісопродукції. При цьому військові жодного разу не відмовлялися від продукції підприємства через невдоволення атестацією лабораторії або сертифікатами.

Загалом від початку війни лісівники поставили ЗСУ понад 427 тис. куб. м пиломатеріалів і необробленої деревини.

"Ми обіцяли, що ДП "Ліси України" без посередників напряму забезпечить деревиною всі військові потреби. І виконаємо обіцянку, якщо нам не заважатимуть", - резюмував гендиректор держпідприємства.

Як повідомлялося, в Україні з 2016 року розпочалася реформа лісового господарства. У її межах уже впроваджено продаж необробленої деревини на електронних аукціонах. З 2021 року в низці областей у тестовому режимі працює інтерактивна карта розміщення об'єктів перероблення деревини.

У галузі впроваджено проєкт "Ліс у смартфоні", який містить перелік лісорубних квитків на заготівлю деревини та дає змогу перевірити законність здійснення рубок на онлайн-карті відомства.

З 1 червня 2023 року Україна запустила пілот електронної видачі лісорубних квитків і сертифікатів походження лісоматеріалів. Окрім того, ДП "Ліси України" розпочало пілотний проєкт із закупівлі послуг із заготівлі деревини через електронний майданчик Prozorro.