Малий і середній бізнес може отримати грант на розвиток власного експорту в сумі до EUR40 тис. - Мінекономіки

Міністерство економіки України спільно з Європейським Союзом та урядом Німеччини дали старт новій грантовій програмі на EUR480 тис., у межах якої 12 малих і середніх підприємств зможуть отримати фінансування до EUR40 тис. на розвиток власного експорту, повідомила пресслужба Мінекономіки.

Згідно з повідомленням, узяти участь у програмі можуть малі та середні українські бізнеси, що працюють у секторах переробної промисловості (харчова, легка промисловість, машинобудування, будівництво, виготовлення меблів тощо), креативної індустрії (мода, дизайн тощо), а також інших галузей з експортним та інноваційним потенціалом.

Передбачається, що в межах проєкту 12 відібраних учасників отримають грант у розмірі до EUR40 тис. кожен, а також групові та індивідуальні консультації від експертів, нетворкінг-сесії та інші активності, що допоможуть виявити й усунути процеси, які "блокують" бізнес на шляху до експорту та інноваційного розвитку.

Заявку для участі в грантовій програмі можна подати до 23:59 25 червня 2024 року на сайті проєкту.

"Із початком повномасштабного російського вторгнення програма EU4Business надала майже 8 мільйонів євро для підтримки МСП в Україні... Цією грантовою програмою ми хочемо допомогти українським бізнесам подолати наслідки війни, забезпечити доступ до фінансування, допомогти із пошуком нових ринків та покращити бізнес-середовище України", - зазначив керівник відділу державного фінансування, підтримки бізнесу та соціальної політики Представництва ЄС в Україні Генрік Вітфельдт.

Як повідомлялося, грантова програма для малого та середнього бізнесу на EUR480 тис. є частиною програми міжнародної співпраці EU4Business: відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП. Вона спільно фінансується Європейським Союзом та урядом Німеччини і реалізується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Партнер з реалізації програми в Україні - Громадська спілка "Мережа Глобального договору в Україні".