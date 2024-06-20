Економіка

15:41 20.06.2024

Офіційні курси Національного банку України на 21 червня

2 хв читати

Національний банк України встановив офіційні курси гривні до іноземних валют на 21 червня 2024 року.

 

Код

Назва валюти

Офіційний курс

AUD

1 австралійський долар

27.0177

AZN

1 азербайджанський манат

23.8386

BYN

1 білоруський рубль

14.7275

BGN

1 болгарський лев

22.2055

KRW

100 південнокорейських вон

2.9265

HKD

1 гонконгівський долар

5.1917

DKK

1 данська крона

5.8230

USD

1 долар США

40.5184

EUR

1 ЄВРО

43.4276

EGP

1 єгипетський фунт

0.8494

JPY

10 японських єн

2.5575

PLN

1 польський злотий

10.0505

INR

10 індійських рупій

4.8434

CAD

1 канадський долар

29.5431

MXN

1 мексиканське песо

2.1991

MDL

1 молдовський лей

2.2661

ILS

1 новий ізраїльський шекель

10.8748

NZD

1 новозеландський долар

24.8175

NOK

1 норвезька крона

3.8462

ZAR

1 південноафриканський ренд

2.2389

RUB

10 російських рублів

4.6612

RON

1 румунський лей

8.7255

IDR

1000 індонезійських рупій

2.4676

SGD

1 сінгапурський долар

29.9427

XDR

1 SDR – спеціальні права запозичення

53.3881

KZT

100 казахстанських теньге

8.7952

TRY

1 турецька ліра

1.2360

HUF

100 угорських форинтів

10.9282

GBP

1 фунт стерлінгів

51.3814

CZK

1 чеська крона

1.7454

SEK

1 шведська крона

3.8784

CHF

1 швейцарський франк

45.4956

CNY

1 китайський юань женьміньбі

5.5807

 

Дані НБУ: Обсяг продажу іноземної валюти на українському міжбанківському валютному ринку 18 червня становив 266,95 млн у доларовому еквіваленті, зокрема $261,23 млн.

Теги: #гривня #україна #курс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:20 20.06.2024
Оновлений "транспортний безвіз" з ЄС передбачає низку взаємних зобов'язань щодо ліцензій на перевезення та маркування вантажівок – Шмигаль

Оновлений "транспортний безвіз" з ЄС передбачає низку взаємних зобов'язань щодо ліцензій на перевезення та маркування вантажівок – Шмигаль

05:16 20.06.2024
Повітряна тривога у Києві вночі була пов'язана з загрозою ударних БПЛА, всі цілі збиті на підступах до столиці

Повітряна тривога у Києві вночі була пов'язана з загрозою ударних БПЛА, всі цілі збиті на підступах до столиці

04:58 20.06.2024
На Вінниччині є потрапляння в об'єкт критичної інфраструктури – ОВА

На Вінниччині є потрапляння в об'єкт критичної інфраструктури – ОВА

03:47 20.06.2024
У Сумській області за минулий день унаслідок обстрілів зафіксовано 96 вибухів

У Сумській області за минулий день унаслідок обстрілів зафіксовано 96 вибухів

02:13 20.06.2024
РФ атакує кількома групами "Шахедів", у низці областей оголошено ракетну небезпеку

РФ атакує кількома групами "Шахедів", у низці областей оголошено ракетну небезпеку

00:11 20.06.2024
Графіки погодинних відключень е/е в четвер діятимуть із 06:00 до 24:00, а не всю добу - "Укренерго"

Графіки погодинних відключень е/е в четвер діятимуть із 06:00 до 24:00, а не всю добу - "Укренерго"

23:41 19.06.2024
Вибори у США не змінять підтримку України американським народом - експосол Тейлор

Вибори у США не змінять підтримку України американським народом - експосол Тейлор

23:32 19.06.2024
Війська РФ нанесли по території України три ракетні та 38 авіаудари із застосуванням 55 УАБів – Генштаб

Війська РФ нанесли по території України три ракетні та 38 авіаудари із застосуванням 55 УАБів – Генштаб

23:30 19.06.2024
Від початку доби відбулося понад 120 боїв, на покровському напрямку тривають 12 бойових зіткнень - Генштаб

Від початку доби відбулося понад 120 боїв, на покровському напрямку тривають 12 бойових зіткнень - Генштаб

22:57 19.06.2024
Зеленський відзначив державними нагородами військовослужбовців Нацгвардії, Держприкордонслужби та ДСНС

Зеленський відзначив державними нагородами військовослужбовців Нацгвардії, Держприкордонслужби та ДСНС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зростання ВВП в Україні в травні сповільнилося до 3,7%, за 5 міс. - до 4,3% - перша віцепрем'єрка

Ситуація з електропостачанням покращиться в серпні - голова Держенергонагляду

НБУ зафіксував зростання макроекономічного ризику та ризику капіталу у звіті про фінстабільність

НБУ ЗАФІКСУВАВ ЗРОСТАННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РИЗИКУ ТА РИЗИКУ КАПІТАЛУ У ЗВІТІ ПРО ФІНСТАБІЛЬНІСТЬ

НБУ очікувано знизив облікову ставку до 13%

ОСТАННЄ

Офіційні (облікові) курси банківських металів на 21 червня - НБУ

Єврокомісія посилила вимоги до українських перевізників у межах транспортного безвізу

ПриватБанк почав приймати заявки на кредитування розподіленої генерації за програмою "5-7-9%"

Ощадбанк акредитував ще один об'єкт "Інтергал-Буд" у Києві для участі в "єОселі"

Зростання ВВП в Україні в травні сповільнилося до 3,7%, за 5 міс. - до 4,3% - перша віцепрем'єрка

НБУ погодив Пономаренка на посаду голови правління Укрексімбанку

Банк "Глобус" долучився до програми "ГрінДІМ" від Фонду енергоефективності

Ситуація з електропостачанням покращиться в серпні - голова Держенергонагляду

НБУ зафіксував зростання макроекономічного ризику та ризику капіталу у звіті про фінстабільність

НБУ ЗАФІКСУВАВ ЗРОСТАННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РИЗИКУ ТА РИЗИКУ КАПІТАЛУ У ЗВІТІ ПРО ФІНСТАБІЛЬНІСТЬ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА