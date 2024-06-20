Офіційні курси Національного банку України на 21 червня
Національний банк України встановив офіційні курси гривні до іноземних валют на 21 червня 2024 року.
|
Код
|
Назва валюти
|
Офіційний курс
|
AUD
|
1 австралійський долар
|
27.0177
|
AZN
|
1 азербайджанський манат
|
23.8386
|
BYN
|
1 білоруський рубль
|
14.7275
|
BGN
|
1 болгарський лев
|
22.2055
|
KRW
|
100 південнокорейських вон
|
2.9265
|
HKD
|
1 гонконгівський долар
|
5.1917
|
DKK
|
1 данська крона
|
5.8230
|
USD
|
1 долар США
|
40.5184
|
EUR
|
1 ЄВРО
|
43.4276
|
EGP
|
1 єгипетський фунт
|
0.8494
|
JPY
|
10 японських єн
|
2.5575
|
PLN
|
1 польський злотий
|
10.0505
|
INR
|
10 індійських рупій
|
4.8434
|
CAD
|
1 канадський долар
|
29.5431
|
MXN
|
1 мексиканське песо
|
2.1991
|
MDL
|
1 молдовський лей
|
2.2661
|
ILS
|
1 новий ізраїльський шекель
|
10.8748
|
NZD
|
1 новозеландський долар
|
24.8175
|
NOK
|
1 норвезька крона
|
3.8462
|
ZAR
|
1 південноафриканський ренд
|
2.2389
|
RUB
|
10 російських рублів
|
4.6612
|
RON
|
1 румунський лей
|
8.7255
|
IDR
|
1000 індонезійських рупій
|
2.4676
|
SGD
|
1 сінгапурський долар
|
29.9427
|
XDR
|
1 SDR – спеціальні права запозичення
|
53.3881
|
KZT
|
100 казахстанських теньге
|
8.7952
|
TRY
|
1 турецька ліра
|
1.2360
|
HUF
|
100 угорських форинтів
|
10.9282
|
GBP
|
1 фунт стерлінгів
|
51.3814
|
CZK
|
1 чеська крона
|
1.7454
|
SEK
|
1 шведська крона
|
3.8784
|
CHF
|
1 швейцарський франк
|
45.4956
|
CNY
|
1 китайський юань женьміньбі
|
5.5807
Дані НБУ: Обсяг продажу іноземної валюти на українському міжбанківському валютному ринку 18 червня становив 266,95 млн у доларовому еквіваленті, зокрема $261,23 млн.