Офіційні курси Національного банку України на 21 червня

Національний банк України встановив офіційні курси гривні до іноземних валют на 21 червня 2024 року.

Код Назва валюти Офіційний курс AUD 1 австралійський долар 27.0177 AZN 1 азербайджанський манат 23.8386 BYN 1 білоруський рубль 14.7275 BGN 1 болгарський лев 22.2055 KRW 100 південнокорейських вон 2.9265 HKD 1 гонконгівський долар 5.1917 DKK 1 данська крона 5.8230 USD 1 долар США 40.5184 EUR 1 ЄВРО 43.4276 EGP 1 єгипетський фунт 0.8494 JPY 10 японських єн 2.5575 PLN 1 польський злотий 10.0505 INR 10 індійських рупій 4.8434 CAD 1 канадський долар 29.5431 MXN 1 мексиканське песо 2.1991 MDL 1 молдовський лей 2.2661 ILS 1 новий ізраїльський шекель 10.8748 NZD 1 новозеландський долар 24.8175 NOK 1 норвезька крона 3.8462 ZAR 1 південноафриканський ренд 2.2389 RUB 10 російських рублів 4.6612 RON 1 румунський лей 8.7255 IDR 1000 індонезійських рупій 2.4676 SGD 1 сінгапурський долар 29.9427 XDR 1 SDR – спеціальні права запозичення 53.3881 KZT 100 казахстанських теньге 8.7952 TRY 1 турецька ліра 1.2360 HUF 100 угорських форинтів 10.9282 GBP 1 фунт стерлінгів 51.3814 CZK 1 чеська крона 1.7454 SEK 1 шведська крона 3.8784 CHF 1 швейцарський франк 45.4956 CNY 1 китайський юань женьміньбі 5.5807

Дані НБУ: Обсяг продажу іноземної валюти на українському міжбанківському валютному ринку 18 червня становив 266,95 млн у доларовому еквіваленті, зокрема $261,23 млн.