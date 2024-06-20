Економіка

09:41 20.06.2024

НБУ погодив Пономаренка на посаду голови правління Укрексімбанку

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НБУ погодив Пономаренка на посаду голови правління Укрексімбанку

Національний банк України (НБУ) погодив на посаду голови правління державного Укрексімбанку Віктора Пономаренка, який до цього з 2012 року очолював ПроКредитБанк (обидва - Київ), йдеться на сайті фінустанови.

"За погодженням Віктора Пономаренка та наглядової ради для забезпечення ефективної передачі справ новий голова розпочне роботу на посаді голови правління АТ "Укрексімбанк" з 1 липня 2024 року", - ідеться в пресрелізі держбанку.

Як повідомлялося, наглядова рада Укрексімбанку обрала Пономаренка на посаду голови правління 3 травня за результатами конкурсного відбору. Він має понад 24 роки досвіду роботи в банківській сфері, 20 з яких у ПроКредитБанку, включно з 12 роками на посаді голови правління.

За даними Національного банку України (НБУ), на 1 травня 2024 року Укрексімбанк замикав трійку лідерів за загальними активами (290,42 млрд грн) серед 63 діючих банків країни, тоді як ПроКредитБанк посідав 15-те місце (42,28 млрд грн). Чистий прибуток Укрексіму за минулий рік становив 5,23 млрд грн, тоді як ПроКредитБанку - 0,70 млрд грн.

Теги: #укрексімбанк #правління

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