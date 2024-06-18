Економіка

13:56 18.06.2024

NovaPay домовився з МХП про посередництво у виплаті коштів за оренду паїв

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NovaPay домовився з МХП про посередництво у виплаті коштів за оренду паїв

Міжнародний фінансовий сервіс NovaPay запустив посередницьку послугу виплати коштів власникам земельних угідь, які здають свої паї в оренду аграрним компаніям, повідомила пресслужба NovaPay у вівторок.

"NovaPay розпочав співпрацю з аграрними компаніями, серед яких МХП", - йдеться в пресрелізі компанії у вівторок.

До своїх конкурентних переваг NovaPay відніс можливість отримання коштів у 3,5 тис. відділеннях "Нової пошти".

Уточнюється, що кошти також можна отримати через зарахування на картку NovaPay або на картку іншого банку.

Зазначено, що масові виплати NovaPay здійснюються за допомогою продукту для бізнесу "Реєстрові виплати": один переказ багатьом одержувачам. Він дає змогу здійснювати платежі миттєво: клієнт робить один переказ, гроші надійдуть сотням людей.

Компанія нагадує, що вже пропонує бізнес-клієнтам відкриття рахунків, здачу торгової виручки у відділеннях "Нової пошти", еквайрингові послуги, а також усі види платежів і переказів.

NovaPay - заснований 2001 року міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи Nova і забезпечує фінансові послуги онлайн і офлайн у відділеннях "Нової пошти". За даними на сайті, у компанії працює близько 13 тис. співробітників у понад 3,5 тис. відділеннях "Нової пошти" в усій Україні.

За даними Національного банку України, компанія займає 35% від загального обсягу внутрішньодержавних грошових переказів.

МХП - один з найбільших агрохолдингів України. Його земельний банк становить близько 370 тис. га.

Теги: #мхп #novapay

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