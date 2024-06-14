"Київтеплоенерго" поміняло на Солом'янці пошкоджену ділянку тепломережі під залізничними коліями без перекриття руху

Фото: Київтеплоенерго

Комунальне підприємство "Київтеплокомуненерго" (КТЕ) поміняло в Солом'янському районі столиці пошкоджену ділянку тепломережі під залізничними коліями без перекриття руху поїздів.

"У Києві енергетики продовжують усувати пошкодження, виявлені під час гідравлічних випробувань. На ділянці тепломереж на Чоколівському бульварі під час випробувань було виявлено одразу кілька пошкоджень. Трубопровід діаметром 500 мм експлуатується понад 50 років", - повідомила компанія в Телеграм-каналі в п'ятницю.

Зазначена ділянка тепломереж проходить під залізничними коліями, якими курсують пасажирські поїзди та міська електричка. Щоб відновити подачу гарячої води, необхідно було замінити 150 м труб.

"Складність робіт полягала в тому, що виконати їх мали без зупинки руху жвавою залізничною магістраллю. Тому фахівці "Київтеплоенерго" проводили заміну трубопроводів під коліями, без демонтажу полотна", - зазначили в КТЕ.

Завдяки заміні пошкодженого трубопроводу підвищиться надійність теплопостачання для 139 будівель Солом'янського району, зокрема для 102 житлових будинків, 28 відомств і дев'яти навчальних закладів.

Гідравлічні випробування тепломереж - обов'язкова умова підготовки теплоенергетичного комплексу до наступного опалювального сезону, передбачена правилами підготовки теплових господарств до осінньо-зимового періоду.

Як поінформували в КТЕ, завдяки інтенсивній підготовці до опалювального сезону 2023-24 рр. у Києві сталося на 15% пошкоджень менше, ніж у попередньому періоді.