Економіка

15:32 13.06.2024

"Метінвест" має стратегію переходу до виробництва "зеленої" сталі, є проєкти з нарощування випуску окатишів DRI - CMO

3 хв читати
"Метінвест" має стратегію переходу до виробництва "зеленої" сталі, є проєкти з нарощування випуску окатишів DRI - CMO

Гірничо-металургійна група "Метінвест" задовго до війни розробила стратегію переходу до виробництва "зеленої" сталі, повідомив комерційний директор (CMO, Chief Marketing Officer) групи Дмитро Ніколаєнко під час Конференції з відновлення України в Берліні.

"Ми в "Метінвесті" розробили стратегію переходу до "зеленої" сталі задовго до війни за підтримки McKinsey. Вона передбачала перехід доменних печей на DRI на наших сталеливарних підприємствах", - сказав він.

При цьому Ніколаєнко зазначив, що у світі існують дві найбільші проблеми в трансформації "зеленої" сталі. Перше - доступність "зеленої" енергії, друге - доступність джерела первинного заліза, виробленого екологічно чистим способом із мінімально можливими викидами вуглецю.

"В обох цих завданнях Україна може бути дуже хорошим партнером у європейському ланцюжку цієї трансформації, тому що у нас є дуже хороше джерело залізної руди, яке може бути дуже добре збагачене - до 70% і більше Fe, і це цілком можливо для виробництва окатишів класу DRI (залізорудні окатиші прямого відновлення заліза DRI - ІФ-У)", - констатував CMO.

За його словами, до війни "Метінвест" виробляв 44 млн тонн різних видів залізорудної продукції, з них 2 млн тонн становили окатиші марки DRI.

"І у нас є проєкти трансформації, реконструкції наших об'єктів у Північному ГЗК. Є проєкт зі збагачення нашого концентрату, зокрема флотаційним методом, і будівництво двох машин огрудкування для виробництва окатишів марки DRI потужністю до 12 млн тонн на рік. Також проєкт може бути реалізовано на ПГЗК, який загалом зможе виробляти близько 20 млн тонн окатишів марки DRI", - сказав комерційний директор.

Він додав, що на два зазначених великих проєкти знадобляться інвестиції в $2,6 млрд, які можна реалізувати поетапно.

Крім того, є проєкт будівництва трьох виробництв потужністю до 5,6 млн тонн DRI-ГБЗ (екологічно чисті брикети прямого відновлення заліза), що потребуватиме також близько $2 млрд інвестицій. Клієнти на таку продукцію є не лише в Європі, а й в Україні, наголосив Ніколаєнко.

Як сказав топменеджер, в "Метінвесті" готові до "зеленого" порядку денного з погляду реалізації цих проєктів, але найбільше питання - фінансування і гарантії, які важко отримати в нинішній ситуації в Україні. Він уточнив, що ці проєкти є довгостроковими, на їхню реалізацію знадобиться більше ніж п'ять років, і найбільшу частину цього часу забиратиме фаза підготовки та проєктування - понад один рік.

"Ми в "Метінвесті" цілком готові брати участь у трансформації Європи в "зелену" сталь із конкретним і дуже добре розробленим проєктом на цей момент", - резюмував Ніколаєнко.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні - в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європи.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно керують ним. ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

Теги: #стратегiя #метінвест

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:13 11.06.2024
ІнГЗК "Метінвесту" під загрозою зупинення через постанову Кабміну про збільшення частки імпортованої е/е до 80% як гарантії її стабільних поставок

ІнГЗК "Метінвесту" під загрозою зупинення через постанову Кабміну про збільшення частки імпортованої е/е до 80% як гарантії її стабільних поставок

14:20 30.05.2024
Пріоритет "Метінвесту" - залучити до роботи якомога більше колишніх військових - СЕО

Пріоритет "Метінвесту" - залучити до роботи якомога більше колишніх військових - СЕО

13:44 29.05.2024
МЗС презентувало першу в історії Комунікаційну стратегію "Україна - держави Латинської Америки і Карибського басейну"

МЗС презентувало першу в історії Комунікаційну стратегію "Україна - держави Латинської Америки і Карибського басейну"

10:04 29.05.2024
Стратегію відновлення держвлади та реінтеграції населення деокупованих територій буде ухвалено до кінця червня - Верещук

Стратегію відновлення держвлади та реінтеграції населення деокупованих територій буде ухвалено до кінця червня - Верещук

19:06 27.05.2024
"Метінвест" у рамках "Сталевої мрії" представив проєкт відновлення мікрорайону в Бахмуті

"Метінвест" у рамках "Сталевої мрії" представив проєкт відновлення мікрорайону в Бахмуті

14:31 20.05.2024
"Метінвест" у I кв. скоротив виробництво сталі на 4%, коксу на 11%, наростив окатишів майже на третину

"Метінвест" у I кв. скоротив виробництво сталі на 4%, коксу на 11%, наростив окатишів майже на третину

14:37 16.05.2024
"Метінвест" активно залучений до будівництва фортифікацій і постачання військових дронами та системами РЕБ - менеджер

"Метінвест" активно залучений до будівництва фортифікацій і постачання військових дронами та системами РЕБ - менеджер

21:21 15.05.2024
Мінцифри розробило стратегію розвитку телекомунікацій до 2030 року

Мінцифри розробило стратегію розвитку телекомунікацій до 2030 року

19:08 01.05.2024
У "Метінвесті" очікують повернення на робочі місця 6-7 тисяч із 8 тисяч мобілізованих працівників

У "Метінвесті" очікують повернення на робочі місця 6-7 тисяч із 8 тисяч мобілізованих працівників

13:49 30.04.2024
Скасування ЄС мита допомогло українському ГМК під час війни, але потрібно прибрати з євроринку російську продукцію - менеджер "Метінвесту"

Скасування ЄС мита допомогло українському ГМК під час війни, але потрібно прибрати з євроринку російську продукцію - менеджер "Метінвесту"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

НБУ очікувано знизив облікову ставку до 13%

Конференція з відновлення в Берліні запустила проєкти на EUR16 млрд

Графіки відключень е/е в середу можуть застосовуватися на годину менше - "Укренерго"

Зеленський запросив обладнання із зупинених європейських електростанцій і пряму фінансову підтримку для української енергетики

Україна має намір побудувати до 1 ГВт газової маневреної генерації у 2024 р. і ще 4 ГВт у найближчі роки - Зеленський

ОСТАННЄ

НБУ очікувано знизив облікову ставку до 13%

"Енергоатом" найближчими днями виведе в плановий ремонт енергоблок 1000 МВт

"Київтеплоенерго" придбає 15 когенераційних установок сумарною потужністю 60,5 МВт за 1,125 млрд грн

"Укрнафта" планує залучити фінансування Deutche Bank на будівництво маневреної генерації

Девелопер Ocean Mall готує його до відкриття до кінця року і готовий брати участь у приватизації Ocean Plaza

Банкіри переважно очікують зниження Нацбанком облікової ставки на 0,5-1 в.п. з 14 червня - опитування

YASNO у 2023 р. збільшила обсяг постачання е/е на 1 млрд кВт-год - СЕО компанії

"Укрзалізниця" підкріпила меморандумом домовленість з ЄБРР про EUR300 млн кредиту на закупівлю електровозів

DFC повідомила про нові програми страхування політичних ризиків в Україні

Конференція з відновлення в Берліні запустила проєкти на EUR16 млрд

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА