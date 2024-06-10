"Укренерго" залучить EUR30,4 млн німецького KfW на реконструкцію об'єкта в західному регіоні

НЕК "Укренерго" підписало нову кредитну угоду з німецьким державним банком розвитку KfW на суму EUR30,4 млн.

"Кредитну угоду я сьогодні підписав разом членом правління KfW Крістіан Лайбах та директоркою KfW по регіону Східна Європа, Кавказ, Центральна Азія Вероніка Гарсіа дель Арко в Берліні, напередодні Міжнародної конференції з відновлення України", - повідомив у фейсбуці голова компанії Володимир Кудрицький у понеділок увечері.

За його словами, ці кошти на пільгових умовах надав уряд Німеччини, а відповідну гарантійну угоду підписав міністр фінансів України Сергій Марченко.

"Кошти будуть спрямовані на реконструкцію та модернізацію одного з наших обєктів в західному регіоні. Реалізація цього проєкту суттєво підвищить ефективність та стабільність нашої синхронної роботи з енергосистемою Європи", - зазначив CEO.

Зокрема, українські енергетики разом із партнерами відновлять високотехнологічний автоматизований об'єкт, що відповідає вимогам ENTSO-E щодо надійності роботи системи електропередачі та безпеки мережі. Також частка фінансування буде спрямована на закупівлю важливого високовольтного обладнання.

Кудрицький нагадав, що "Укренерго" за час повномасштабної війни за підтримки KfW отримало понад EUR208 млн.

Як повідомлялося, "Укренерго" заявляло про намір залучити EUR30,4 млн кредиту німецького держбанку KfW у рамках проєкту "Підвищення ефективності передавання електроенергії (інтеграція української ОЕС у європейську об'єднану енергосистему) IV".

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), на засіданні 7 червня ухвалила рішення про схвалення договору про погашення заборгованості перед державою за виконання гарантійних зобов'язань за Гарантійною угодою між Кабінетом міністрів України та KfW щодо цього проєкту між Міністерством фінансів, Міністерством енергетики, самою НКРЕКП та "Укренерго"