Економіка

21:45 10.06.2024

"Укренерго" залучить EUR30,4 млн німецького KfW на реконструкцію об'єкта в західному регіоні

2 хв читати
"Укренерго" залучить EUR30,4 млн німецького KfW на реконструкцію об'єкта в західному регіоні

НЕК "Укренерго" підписало нову кредитну угоду з німецьким державним банком розвитку KfW на суму EUR30,4 млн.

"Кредитну угоду я сьогодні підписав разом членом правління KfW Крістіан Лайбах та директоркою KfW по регіону Східна Європа, Кавказ, Центральна Азія Вероніка Гарсіа дель Арко в Берліні, напередодні Міжнародної конференції з відновлення України", - повідомив у фейсбуці голова компанії Володимир Кудрицький у понеділок увечері.

За його словами, ці кошти на пільгових умовах надав уряд Німеччини, а відповідну гарантійну угоду підписав міністр фінансів України Сергій Марченко.

"Кошти будуть спрямовані на реконструкцію та модернізацію одного з наших обєктів в західному регіоні. Реалізація цього проєкту суттєво підвищить ефективність та стабільність нашої синхронної роботи з енергосистемою Європи", - зазначив CEO.

Зокрема, українські енергетики разом із партнерами відновлять високотехнологічний автоматизований об'єкт, що відповідає вимогам ENTSO-E щодо надійності роботи системи електропередачі та безпеки мережі. Також частка фінансування буде спрямована на закупівлю важливого високовольтного обладнання.

Кудрицький нагадав, що "Укренерго" за час повномасштабної війни за підтримки KfW отримало понад EUR208 млн.

Як повідомлялося, "Укренерго" заявляло про намір залучити EUR30,4 млн кредиту німецького держбанку KfW у рамках проєкту "Підвищення ефективності передавання електроенергії (інтеграція української ОЕС у європейську об'єднану енергосистему) IV".

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), на засіданні 7 червня ухвалила рішення про схвалення договору про погашення заборгованості перед державою за виконання гарантійних зобов'язань за Гарантійною угодою між Кабінетом міністрів України та KfW щодо цього проєкту між Міністерством фінансів, Міністерством енергетики, самою НКРЕКП та "Укренерго"

 

 

 

Теги: #kfw #кредит #укренерго

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:08 09.06.2024
Відключення е/е в понеділок застосовуватимуться з 16:00 до 22:00

Відключення е/е в понеділок застосовуватимуться з 16:00 до 22:00

17:41 07.06.2024
"Укренерго" залучить у KfW кредит на реконструкцію підстанції у Львівській області

"Укренерго" залучить у KfW кредит на реконструкцію підстанції у Львівській області

18:55 05.06.2024
"Укренерго" на четвер знову встановило ліміти споживання е/е для кожного регіону на всю добу

"Укренерго" на четвер знову встановило ліміти споживання е/е для кожного регіону на всю добу

14:22 05.06.2024
Під аварійні відключення через перевищення лімітів у вівторок потрапили 15 областей і Київ - "Укренерго"

Під аварійні відключення через перевищення лімітів у вівторок потрапили 15 областей і Київ - "Укренерго"

19:12 04.06.2024
Ліміти споживання е/е в середу діятимуть для кожного регіону протягом доби - "Укренерго"

Ліміти споживання е/е в середу діятимуть для кожного регіону протягом доби - "Укренерго"

12:05 04.06.2024
Ремонт високовольтної лінії не впливає на загальний обсяг імпорту е/е - "Укренерго"

Ремонт високовольтної лінії не впливає на загальний обсяг імпорту е/е - "Укренерго"

18:46 03.06.2024
Ліміти споживання е/е у вівторок зберігаються знову на всю добу - "Укренерго"

Ліміти споживання е/е у вівторок зберігаються знову на всю добу - "Укренерго"

10:06 03.06.2024
"Укренерго" в понеділок, 3 червня, запровадить ліміти енергоспоживання в усіх регіонах України

"Укренерго" в понеділок, 3 червня, запровадить ліміти енергоспоживання в усіх регіонах України

19:24 02.06.2024
"Укренерго" в понеділок, 3 червня, запровадить ліміти енергоспоживання в усіх регіонах України

"Укренерго" в понеділок, 3 червня, запровадить ліміти енергоспоживання в усіх регіонах України

20:16 01.06.2024
"Укренерго" в неділю, 2 червня, введе ліміти енергоспоживання в усіх регіонах України

"Укренерго" в неділю, 2 червня, введе ліміти енергоспоживання в усіх регіонах України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Інфляція в Україні у травні зросла до 0,6%, у річному виразі до 3,3% - Держстат

Перед усіма органами держвлади стоїть завдання зменшити споживання електроенергії - Шмигаль

Україна в реструктуризації євробондів розраховує на часткове списання боргу - міністр фінансів

Міжнародні резерви України в травні знизилися на 7,9% - до $39 млрд

Газопоршнева установка обійдеться в EUR1-1,1 млн/МВт, її окупність – три-шість років - директор Центру досліджень енергетики

ОСТАННЄ

Шмигаль: Відновлення енергетики - серед головних пріоритетів у межах роботи Платформи донорів для України

Рада фінстабільності ухвалила Стратегію з розвитку кредитування, НБУ підкріпив її перехідними вимогами до банків

ФДМ з другої спроби продав націоналізований завод м'ясної оболонки "ПентоПак"

ДТЕК за тиждень відновив електропостачання понад 95 тис. абонентів у Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях

Енергетична безпека та системи ППО є пріоритетами в підтримці України - спецпредставник США Пріцкер

"Інтерпайп" вирішує проблему нестачі людей кількома способами - HR-директор

Ворожі атаки на об'єкти нафтової інфраструктури не вплинуть на ринок пального - директор "А-95"

"Укренерго" запровадило аварійні відключення для промисловості та населення в Харкові

Інфляція в Україні у травні зросла до 0,6%, у річному виразі до 3,3% - Держстат

Мережі продуктового ритейлу посилюють програми енергонезалежності

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА