Шмигаль: Відновлення енергетики - серед головних пріоритетів у межах роботи Платформи донорів для України

Прогнозоване і послідовне бюджетне забезпечення, а також відновлення енергетики - головні пріоритети в межах роботи Багатосторонньої координаційної платформи донорів для України, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час десятої зустрічі Платформи, повідомляється на урядовому сайті 10 червня.

Шмигаль наголосив, що за останні кілька місяців Росія знищила понад 9 ГВт генерації, і українці змушені залишатися без світла, іноді навіть по 12 годин на день.

"Ми повинні не допустити гуманітарної катастрофи і не дати Росії перемогти на енергетичному фронті. Уряд України визначив 4 ключові завдання, щоб впоратися з цим викликом", - заявив прем'єр і закликав партнерів допомогти в їх реалізації.

Перше завдання, за словами прем'єр-міністра, це наявність достатньої кількості систем ППО. До другого завдання належить швидке відновлення, ремонт пошкоджених станцій та обладнання.

Зазначається, що понад 500 млн євро вже вдалося акумулювати у Фонді підтримки енергетики, але, за словами Шмигаля, потреби України значно більші.

Децентралізація енергосистеми - третє завдання, яке ставить уряд. Йдеться про встановлення багатьох невеликих об'єктів генерації по всій країні, які буде складно уразити.

Четверте завдання - фінансування заходів з енергоефективності. Цей аспект, на думку очільника уряду, відкриває багато можливостей для спільних ініціатив і проєктів.

Шмигаль зазначив, що попри війну Україна продовжує трансформації та реформи.

"Минулого тижня презентовано Матрицю реформ - величезний план змін, який містить усі офіційні рекомендації та умови від наших партнерів з ЄС, МВФ, Світового банку. Загалом понад 200 реформ на 2024 рік. Цей інструмент допоможе систематизувати всі реформи та умови, перевіряти стан їхнього виконання, пріоритезувати реформи залежно від їхнього впливу на економіку та відновлення", - ідеться в повідомленні.

За словами глави уряду, допомога партнерів потрібна в усуненні макроекономічних ризиків, а це можливо завдяки довгостроковим програмам зовнішнього фінансування. Також потрібна підтримка у швидкому відновленні, що включає, зокрема, доступ до зовнішніх ринків і поліпшення логістики. Важливими для швидкого зростання є зовнішні інвестиції та трансфер технологій від партнерів.

Шмигаль також інформував про конкретний перелік пріоритетних галузей для інвестицій. Це оборонна галузь, енергетика, критична сировина, переробка в агросекторі та будівництво, що включає виробництво будівельних матеріалів.

Прем'єр-міністр подякував усім членам Платформи за відданість спільним цілям, ефективну координацію та готовність підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.