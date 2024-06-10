Економіка

21:33 10.06.2024

Шмигаль: Відновлення енергетики - серед головних пріоритетів у межах роботи Платформи донорів для України

2 хв читати
Шмигаль: Відновлення енергетики - серед головних пріоритетів у межах роботи Платформи донорів для України

Прогнозоване і послідовне бюджетне забезпечення, а також відновлення енергетики - головні пріоритети в межах роботи Багатосторонньої координаційної платформи донорів для України, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час десятої зустрічі Платформи, повідомляється на урядовому сайті 10 червня.

Шмигаль наголосив, що за останні кілька місяців Росія знищила понад 9 ГВт генерації, і українці змушені залишатися без світла, іноді навіть по 12 годин на день.

"Ми повинні не допустити гуманітарної катастрофи і не дати Росії перемогти на енергетичному фронті. Уряд України визначив 4 ключові завдання, щоб впоратися з цим викликом", - заявив прем'єр і закликав партнерів допомогти в їх реалізації.

Перше завдання, за словами прем'єр-міністра, це наявність достатньої кількості систем ППО. До другого завдання належить швидке відновлення, ремонт пошкоджених станцій та обладнання.

Зазначається, що понад 500 млн євро вже вдалося акумулювати у Фонді підтримки енергетики, але, за словами Шмигаля, потреби України значно більші.

Децентралізація енергосистеми - третє завдання, яке ставить уряд. Йдеться про встановлення багатьох невеликих об'єктів генерації по всій країні, які буде складно уразити.

Четверте завдання - фінансування заходів з енергоефективності. Цей аспект, на думку очільника уряду, відкриває багато можливостей для спільних ініціатив і проєктів.

Шмигаль зазначив, що попри війну Україна продовжує трансформації та реформи.

"Минулого тижня презентовано Матрицю реформ - величезний план змін, який містить усі офіційні рекомендації та умови від наших партнерів з ЄС, МВФ, Світового банку. Загалом понад 200 реформ на 2024 рік. Цей інструмент допоможе систематизувати всі реформи та умови, перевіряти стан їхнього виконання, пріоритезувати реформи залежно від їхнього впливу на економіку та відновлення", - ідеться в повідомленні.

За словами глави уряду, допомога партнерів потрібна в усуненні макроекономічних ризиків, а це можливо завдяки довгостроковим програмам зовнішнього фінансування. Також потрібна підтримка у швидкому відновленні, що включає, зокрема, доступ до зовнішніх ринків і поліпшення логістики. Важливими для швидкого зростання є зовнішні інвестиції та трансфер технологій від партнерів.

Шмигаль також інформував про конкретний перелік пріоритетних галузей для інвестицій. Це оборонна галузь, енергетика, критична сировина, переробка в агросекторі та будівництво, що включає виробництво будівельних матеріалів.

Прем'єр-міністр подякував усім членам Платформи за відданість спільним цілям, ефективну координацію та готовність підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

 

 

 

Теги: #кабмін #бюджет #забезпечення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:18 07.06.2024
Кабмін схвалив залучення ще 30 млн євро від KfW на реконструкцію однієї з підстанцій у Львівській області - Шмигаль

Кабмін схвалив залучення ще 30 млн євро від KfW на реконструкцію однієї з підстанцій у Львівській області - Шмигаль

17:36 07.06.2024
Кабмін затвердив перелік мов нацменшин і корінних народів України, яким загрожує зникнення

Кабмін затвердив перелік мов нацменшин і корінних народів України, яким загрожує зникнення

13:20 04.06.2024
Україна зайняла 79 місце в міжнародному рейтингу бюджетної прозорості Open Budget Survey

Україна зайняла 79 місце в міжнародному рейтингу бюджетної прозорості Open Budget Survey

12:53 04.06.2024
Кабмін продовжив ще на 2 місяці відстрочку від призову, яка надана рішеннями Мінекономіки

Кабмін продовжив ще на 2 місяці відстрочку від призову, яка надана рішеннями Мінекономіки

01:07 03.06.2024
Посол ЄС в Україні провела першу зустріч із урядовцями

Посол ЄС в Україні провела першу зустріч із урядовцями

14:37 30.05.2024
Кабмін схвалив угоду зі США про $7,85 млрд бюджетної підтримки

Кабмін схвалив угоду зі США про $7,85 млрд бюджетної підтримки

05:50 28.05.2024
Кабмін заборонив усі види реклами грального бізнесу

Кабмін заборонив усі види реклами грального бізнесу

17:59 24.05.2024
Кабмін дозволив використання канабісу в навчальних цілях, науково-технічній діяльності, виробництві ліків для застосування в медпрактиці

Кабмін дозволив використання канабісу в навчальних цілях, науково-технічній діяльності, виробництві ліків для застосування в медпрактиці

17:31 24.05.2024
Бронювання за списками, які надійшли на погодження до Генштабу ЗСУ до 10 травня, здійснюється за погодженням Генштабу - Кабмін

Бронювання за списками, які надійшли на погодження до Генштабу ЗСУ до 10 травня, здійснюється за погодженням Генштабу - Кабмін

16:26 24.05.2024
Кабмін зобов'язав обленерго забезпечити рівномірну і справедливу черговість відключень електроенергії - Шмигаль

Кабмін зобов'язав обленерго забезпечити рівномірну і справедливу черговість відключень електроенергії - Шмигаль

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Інфляція в Україні у травні зросла до 0,6%, у річному виразі до 3,3% - Держстат

Перед усіма органами держвлади стоїть завдання зменшити споживання електроенергії - Шмигаль

Україна в реструктуризації євробондів розраховує на часткове списання боргу - міністр фінансів

Міжнародні резерви України в травні знизилися на 7,9% - до $39 млрд

Газопоршнева установка обійдеться в EUR1-1,1 млн/МВт, її окупність – три-шість років - директор Центру досліджень енергетики

ОСТАННЄ

"Укренерго" залучить EUR30,4 млн німецького KfW на реконструкцію об'єкта в західному регіоні

Рада фінстабільності ухвалила Стратегію з розвитку кредитування, НБУ підкріпив її перехідними вимогами до банків

ФДМ з другої спроби продав націоналізований завод м'ясної оболонки "ПентоПак"

ДТЕК за тиждень відновив електропостачання понад 95 тис. абонентів у Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях

Енергетична безпека та системи ППО є пріоритетами в підтримці України - спецпредставник США Пріцкер

"Інтерпайп" вирішує проблему нестачі людей кількома способами - HR-директор

Ворожі атаки на об'єкти нафтової інфраструктури не вплинуть на ринок пального - директор "А-95"

"Укренерго" запровадило аварійні відключення для промисловості та населення в Харкові

Інфляція в Україні у травні зросла до 0,6%, у річному виразі до 3,3% - Держстат

Мережі продуктового ритейлу посилюють програми енергонезалежності

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА