Перед усіма органами держвлади стоїть завдання зменшити споживання електроенергії - Шмигаль

Кабінет Міністрів України розпорядився, щоб міністерства, центральні органи влади, обласні державні адміністрації відмовилися від використання кондиціонерів, зовнішнього освітлення будівель і прилеглої території, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Росія продовжує атаки проти нашого енергосектору. Енергосистема цілісна. Однак у системі залишається значний дефіцит. Це означає, що ми можемо виробити менше електроенергії, ніж споживаємо. Щоб поліпшити ситуацію, ми працюємо одночасно з двох сторін. Відновлюємо і розширюємо генерацію і одночасно зменшуємо споживання", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

Прем'єр повідомив, що перед усіма органами державної влади стоїть завдання зменшити споживання електроенергії.

"Ухвалюємо сьогодні відповідне розпорядження уряду. Міністерства, центральні органи влади, обласні державні адміністрації мають відмовитися від використання кондиціонерів, зовнішнього освітлення будівель і прилеглої території", - додав він.

Також уряд рекомендував правоохоронним органам, органам судової влади, іншим держорганам зробити аналогічні кроки, а місцевій владі - обмежити вуличне освітлення.

"Бізнес закликаємо також обмежити використання кондиціонерів та іншого енергоємного обладнання, не критичного для виробничої діяльності. Виняток - не обмежуватиметься використання кондиціонерів у лікарнях і на підприємствах, де кондиціонування повітря є частиною виробничого процесу", - заявив Шмигаль.

Прем'єр подякував усім, хто відповідально підходить до споживання електроенергії.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, обласним і Київській міській державним адміністраціям (військовим адміністраціям), секретаріату уряду доручено забезпечити в період до 31 грудня 2024 року економію електричної енергії в приміщеннях зазначених органів та підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери їх управління, господарськими товариствами, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належать державі, зокрема шляхом припинення використання кондиціонерів повітря, зовнішнього освітлення будівель і прилеглої території.

Передбачено, що відповідні заходи не застосовуються до закладів охорони здоров'я, суб'єктів господарювання, для яких кондиціювання повітря є частиною технологічного процесу, а також технічних заходів організації дорожнього руху.